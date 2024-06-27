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加菲貓經典歡樂跑暨寵物嘉年華 早鳥報名可獲禮物

▲「加菲貓經典歡樂跑暨寵物嘉年華」11月登場，早鳥報名可獲精美禮物。（圖／業者提供）
▲「加菲貓經典歡樂跑暨寵物嘉年華」11月登場，早鳥報名可獲精美禮物。（圖／業者提供）

記者金武鳯/綜合報導

大家最喜愛的懶洋洋橘貓——加菲貓，即將在11月回歸，在新北大都會公園 幸福水漾園區舉行「加菲貓經典跑暨寵物嘉年華」。配合活動將推出一系列獨家設計的加菲貓限量版包包、行李箱和寵物用品，邀請民眾共度充滿歡樂與愛的一天。早鳥期間報名可獲精美獨家禮品！

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由吉姆·戴維斯創作的漫畫《加菲貓》，首次於1978年亮相，講述了一隻胖胖的橘貓——加菲貓以及他的主人喬恩·艾伯克的故事。亮相以來，懶惰卻智慧的橘貓加菲，憑藉獨特的幽默和溫馨故事，成為全球無數人心目中的經典角色。

儘管常常給人懶惰的印象，但加菲貓天性好奇且心地善良，他的善良經常通過幽默的行為表現出來。無論是在漫畫中還是在讀者心中，加菲貓都是一個富有層次且滑稽的角色，他的故事持續為人們帶來歡笑和快樂。

加菲貓入門組的早鳥禮物——「球形水桶包」充滿了迷人細節，結合可愛與實用性。圓胖的水桶設計，就像圓滾滾的加菲貓，不禁讓人聯想到加菲貓大叫「圓也是一種形狀！」的場景。

每次出門都在為帶哪個背包猶豫不決嗎？如果你是加菲貓的粉絲，絕對不能錯過加菲貓經典組的早鳥禮物——「旅行後背包」，這款經典無敵的黑色背包，正面有立體的加菲貓經典標誌，一眼就能認出是加菲貓。不僅實用，還能展示你對加菲貓的喜愛。

▲配合活動將推出一系列獨家設計的加菲貓限量版包包、行李箱和寵物用品。（圖／業者提供)
▲配合活動將推出一系列獨家設計的加菲貓限量版包包、行李箱和寵物用品。（圖／業者提供)
你是否一直渴望一個放鬆身心的假期？攜帶「加菲貓假日獨家行李箱」來度過一個悠閒假期吧！這款行李箱採用黑色和橙色雙面設計，耐用且易於清潔。整體風格具有濃郁的美式時尚風格，背面的大型加菲貓圖案可愛又生動。

網路獨家預訂「遊戲大禮包」限量販售，內含多款可愛實用的寵物用品，讓您的毛孩子立刻變身萌寵。除此之外，大禮包內附有四張遊戲券，讓您和寵物一同挑戰活動現場的四個遊戲關卡。通過互動和挑戰，可以深化與毛孩子之間的感情。提前報名還能獲得精美早鳥禮——「探險之旅 寵物外出箱」！

活動將在新北大都會公園的幸福水漾園區舉行，無論你想參加經典歡樂路跑，還是與心愛的寵物一起享受各種嘉年華活動，這裡都能滿足你的所有需求。不要錯過今年最可愛的加菲貓主題歡樂跑，你一定會愛上它！詳細活動資訊請見官方粉絲團（https://supr.link/n7NJr ）或購票頁面（https://supr.link/m0jgZ）查詢。


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