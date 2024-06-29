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ØZI台中嗨唱「女粉絲丟內褲上台」！台下歌迷爆：她蹲在旁邊現脫

▲ØZI台中嗨唱一半「女粉絲丟內褲上台」！台下歌迷爆：「她蹲在旁邊現脫。」引起網友熱議。（圖／ØZI IG）
▲ØZI台中嗨唱一半「女粉絲丟內褲上台」！台下歌迷爆：「她蹲在旁邊現脫。」引起網友熱議。（圖／ØZI IG）

記者洪生儒／綜合報導

歌手ØZI憑著帥氣的外貌和音樂才華，獲得許多粉絲的支持與喜愛，每次只要他在台上唱歌，都能讓台下粉絲聽得深深著迷，甚至有不少女粉絲會丟內衣上台送他。不料，ØZI昨（28）日在台中開唱，沒想到台下竟出現瘋狂女粉絲，直接丟內褲上台，讓他嚇得直呼：「以後請不要拜託。」掀起網友熱議。

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ØZI在28日透過Threads發文表示：「還是不敢相信今天竟然有人丟內褲上台…以後請不要拜託。」ØZI手拿著粉絲丟給他的內褲走下台的畫面也在社群上傳開，還有粉絲表示：「看起來是原汁原味！」他則回應：「我是不知道...但以免萬一還是狂洗手。」沒想到有其他網友在他的貼文底下留言說：「她蹲在我旁邊現脫。」

▲ØZI在28日現身台中開唱，沒想到台下竟出現瘋狂女粉絲，直接丟內褲上台，讓他嚇得直呼：「以後請不要拜託。」（圖／ØZI IG）
▲ØZI在28日現身台中開唱，沒想到台下竟出現瘋狂女粉絲，直接丟內褲上台，讓他嚇得直呼：「以後請不要拜託。」（圖／ØZI IG）
此外，也有網友好奇詢問ØZI：「會不會從此不敢拿粉絲送的東西？」他則表示：「微微。」至於被問到「為什麼要從頭到尾都拿著」，ØZI則坦言：「當下覺得放桌上讓工作人員拿很不禮貌...。」也有網友在留言中表示：「我要說內衣是乾淨的！我剛從包包拿出來而已，上次北流想丟結果放行李箱沒帶到，彌補上次的遺憾。」該網友也提到：「應該不會有下次了。」疑似是丟內褲上台給ØZI的粉絲。

▲▼ØZI在28日透過Threads發文表示：「還是不敢相信今天竟然有人丟內褲上台…以後請不要拜託。」ØZI手拿著粉絲丟給他的內褲走下台的畫面也在社群上傳開。（圖／ØZI Threads）
▲▼ØZI在28日透過Threads發文表示：「還是不敢相信今天竟然有人丟內褲上台…以後請不要拜託。」ØZI手拿著粉絲丟給他的內褲走下台的畫面也在社群上傳開。（圖／ØZI Threads）
 
▲沒想到有其他網友在ØZI的貼文底下留言說：「她蹲在我旁邊現脫。」吸引許多粉絲關注。（圖／ØZI Threads）
▲沒想到有其他網友在ØZI的貼文底下留言說：「她蹲在我旁邊現脫。」吸引許多粉絲關注。（圖／ØZI Threads）
▲一名疑似是丟內褲的粉絲在留言中表示：「我要說內衣是乾淨的！我剛從包包拿出來而已，上次北流想丟結果放行李箱沒帶到，彌補上次的遺憾。」（圖／ØZI Threads）
▲一名疑似是丟內褲的粉絲在留言中表示：「我要說內衣是乾淨的！我剛從包包拿出來而已，上次北流想丟結果放行李箱沒帶到，彌補上次的遺憾。」（圖／ØZI Threads）

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