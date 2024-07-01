世曼凱《權力之望》2次預創角活動開跑

世曼凱表示，預計於12日正式上市之ALL CLASS-MMORPG《權力之望》將於7月1日到7月3日進行第二波預先創角活動，本次的預創角活動可到官網參加，期待加入權力之望的玩家們可以在全新世界「Deligeon」中的10個伺服器中預創角色名稱，在6月24日進行的首波預創角活動，僅過了一天(隔日25日)就達到了人數上限，可以見識到玩家們對《權力之望》的關注度相當熱烈。
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世曼凱表示在遊戲即將上市前將持續進行許多不同的活動，首先在7月1號至7月21號開始，將有參加即可獲賞的「公會徽章設計活動」，玩家可以自行設計將於遊戲中使用到的公會徽章，上傳至官網的活動討論版，獲選的徽章將會被套用至遊戲內可供選擇，十分有趣！獲選的玩家則可獲得Google禮物卡、遊戲虛寶等特殊獎勵。
而在日前《權力之望》也公開揭曉年度遊戲代言人，由金曲創作歌手黃奇斌-阿斌擔任，同樣身為2024年金曲獎「金曲大使」的阿斌近期在演藝事業表現亮眼，此消息一出也引發不少討論與關注，阿斌本人對於首次擔任遊戲代言人也表示，這是十分有趣的經驗和挑戰！
《權力之望》不只有高規格美術畫面和極高自由度養成，並且擁有創新戰鬥方式，作為一款具備多種特色的MMORPG，玩家可以在九種帶有不同特色的武器間，自由自在切換展開戰鬥，同時透過武器與特性的組合，客製化搭配60多種不同的職業，體驗屬於自己的戰鬥樂趣。