特企／讓AI成為最有力的醫療助力　延攬醫界菁英建立跨國醫學平台

特企／吳鳳推薦！NativeCamp 英語學習密技與優惠

▲全台CP值No.1的真人線上一對一英語教學平台「NativeCamp」年度代言人—吳鳳強力推薦。（圖／NativeCamp提供）
▲全台CP值No.1的真人線上一對一英語教學平台「NativeCamp」年度代言人—吳鳳強力推薦。（圖／NativeCamp提供）

本報訊

來自土耳其的台灣女婿吳鳳，常在臉書分享教育議題，與無數的家長們一起探討學習之道，而精通四國語言的吳鳳，更是從16歲開始利用外語賺取所需的學費與生活費，對於英語學習有著獨到見解，更因此擔任線上一對一英語會話教學平台「NativeCamp」的年度代言人！

我是廣告 請繼續往下閱讀
英語已成為現代社會的必備技能，NativeCamp代言人吳鳳分享，學外語關鍵不是單字、文法、口音，必須打破「背得多、用得少」的困境，從勇敢口說做出突破！全台CP值No.1的真人線上一對一英語教學平台「NativeCamp」充分掌握了會話關鍵，平台擁有來自全球的英語老師，透過與各國老師對話，加強聽力，不只實際對話中熟悉各種口音，也可以針對特定主題來加強口說。

現代生活步調忙碌，不夠靈活的定點定的上課模式，成為許多人的學習阻力與瓶頸，線上教學平台逐漸成為下班後進修的首選，而「NativeCamp」採取訂閱制、不綁約，上課次數也無限制，無需事前預約，隨時隨地都可以上課，完全不被時間地點設限，藉此打破學習壁壘。

此外，「NativeCamp」更提供彈性的學習環境，每堂課的時間從5分鐘到25分鐘，都可以自由設定，善用生活中的零碎時間，不論你是「通勤途中想上課10分鐘」，還是「休息時間想短暫加強5分鐘的課程」都沒有問題！每月僅需新台幣2199元的高CP值價格，就能享受配合自己的時間、上課次數無上限的英語對話課程。

學習英文永遠不嫌晚，不管是正在努力向上的學生，還是業餘希望自我提升的上班族，甚至是退休族希望多學語言、增進能力，都能在「NativeCamp」體驗到最高CP值、最高自由度的英文教學方式，學習、增進英文能力。

找對人學英文，才能不花冤枉錢，現在透過NativeCamp的優惠活動，只要首次訂閱平台服務，就送1000元蝦皮抵用券，想要把握機會進修的民眾，趕緊手刀透過官網登錄付費會員訂閱，就可以參加優惠活動。欲知詳情可至NativeCamp官網

直擊／黃子佼不甩北檢傳喚！「因故請假」媒體大雨乾等半小時

文化大學設計華語教材　幫助國際學生適應校園生活

富士山迎登山季！開山首日逾1600人湧入　3大新制上路仍陷混亂

130萬股民看過來！中鋼現金股利配發0.35元　7/25除息、8/28發放

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載