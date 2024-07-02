小品盆栽雅風展極品齊聚 彭冠今：台灣雅風展勢不輸日本

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中華小品盆景協會會長江瑞湧表示，本屆雅風展是一場藝術與創新的饗宴，每一件展品都是會員以心靈和技藝精心創作的藝術品，展現出創新的思維和獨特的見解。江會長希望藉由這次展覽，讓觀眾感受到作品散發的無窮魅力，並從中獲得啟發和享受。
展覽主委彭冠今強調，這次展覽不僅僅是一個展示盆栽藝術的平台，更是一個促進文化交流和提升社會藝術素養的契機。他表示，希望通過這次展覽，讓更多人了解小品盆景的藝術價值，並體會其背後對大自然的敬畏和珍視。同時，我們也期待通過這次展覽，推動台灣盆栽產業的發展，讓盆栽藝術深入人心。
彭冠今進一步指出，今年的雅風展在推動盆栽文化國際化、網路化和年輕化方面，做出了許多努力。協會積極與國際盆栽組織交流，邀請了多位國際知名的盆栽藝術家前來參展，為展覽注入了國際元素。同時，展覽也利用網路平台進行直播，讓無法親臨現場的觀眾也能通過線上渠道，欣賞到這些美輪美奐的盆栽作品，打破了地域的限制。
此外，為了吸引年輕一代對盆栽藝術的興趣，協會還舉辦了一系列的互動活動，包括盆栽DIY工作坊、盆栽藝術講座等。這些活動不僅讓年輕人有機會親手製作自己的盆栽，還能夠從中學習到盆栽的基本知識和技巧，進一步拉近了他們與這項傳統藝術的距離。