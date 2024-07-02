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小品盆栽雅風展極品齊聚 彭冠今：台灣雅風展勢不輸日本

▲小品盆栽雅風展共有130件精品參展，規模創新記錄，評選後獲雅風獎與市長獎作品出爐。（圖／主辦單位提供）
▲小品盆栽雅風展共有130件精品參展，規模創新記錄，評選後獲雅風獎與市長獎作品出爐。（圖／主辦單位提供）

記者金武鳯/綜合報導

由中華小品盆景協會主辦的第七屆第二次「小品盆栽雅風展」，在竹北中崙里集會所舉行，共展出130件精美盆景作品，規模再次刷新歷屆紀錄。展出小品盆栽姿態優美，件件精品，完美呈現藝術與生活交融的獨特魅力。

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在竹北市政府大力支持下，眾多名義代表皆出席共襄盛舉，市民也趁假日前往欣賞精緻的「綠色寵物」。這次展覽不僅提供一次文化薰陶機會，也為繁忙都市生活注入一股清新之風，民眾藉由欣賞盆栽之美也獲得壓力紓解。

▲展覽主委彭冠今頒獎給今年金牌得主，勉勵再接再厲。（圖／主辦單位提供）
▲展覽主委彭冠今頒獎給今年金牌得主，勉勵再接再厲。（圖／主辦單位提供）
中華小品盆景協會會長江瑞湧表示，本屆雅風展是一場藝術與創新的饗宴，每一件展品都是會員以心靈和技藝精心創作的藝術品，展現出創新的思維和獨特的見解。江會長希望藉由這次展覽，讓觀眾感受到作品散發的無窮魅力，並從中獲得啟發和享受。

展覽主委彭冠今強調，這次展覽不僅僅是一個展示盆栽藝術的平台，更是一個促進文化交流和提升社會藝術素養的契機。他表示，希望通過這次展覽，讓更多人了解小品盆景的藝術價值，並體會其背後對大自然的敬畏和珍視。同時，我們也期待通過這次展覽，推動台灣盆栽產業的發展，讓盆栽藝術深入人心。

▲小品盆栽雅風展精品齊聚，共有130件精美作品參展，規模創新紀錄。（圖／主辦單位提供）
▲小品盆栽雅風展精品齊聚，共有130件精美作品參展，規模創新紀錄。（圖／主辦單位提供）
彭冠今進一步指出，今年的雅風展在推動盆栽文化國際化、網路化和年輕化方面，做出了許多努力。協會積極與國際盆栽組織交流，邀請了多位國際知名的盆栽藝術家前來參展，為展覽注入了國際元素。同時，展覽也利用網路平台進行直播，讓無法親臨現場的觀眾也能通過線上渠道，欣賞到這些美輪美奐的盆栽作品，打破了地域的限制。

此外，為了吸引年輕一代對盆栽藝術的興趣，協會還舉辦了一系列的互動活動，包括盆栽DIY工作坊、盆栽藝術講座等。這些活動不僅讓年輕人有機會親手製作自己的盆栽，還能夠從中學習到盆栽的基本知識和技巧，進一步拉近了他們與這項傳統藝術的距離。


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