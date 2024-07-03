不是腸胃炎！11歲童腹痛血便　竟是「梅克爾憩室」搞鬼：發生率2%

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針對梅克爾憩室，台北醫學大學部立雙和醫院小兒消化科主治醫師鄭弘彥說，這是一種常見的先天性胃腸道畸形，容易有出血或腸套疊的併發症，主因是胚胎在發育過程中卵黃管退化不全，在腸道中形成退化不完全的憩室，發生率為2%。
由於憩室內會有異常的胃黏膜，或胰臟黏膜組織等，並會分泌胃酸造成潰瘍，甚至導致腸道出血，一般可用核醫掃描檢查，但影像若無法確認，則可進一步使用呈像效果更好的膠囊內視鏡。
兒童長期腹痛腹瀉 可採膠囊內視鏡檢查
鄭弘彥指出，兒童或青少年發生不明原因的消化道出血，或有長期腹痛、腹瀉，或疑似腸道發炎等症狀，即可考慮採用膠囊內視鏡檢查，其經口吞入後，透過胃腸蠕動前進並記錄消化道內部，每秒至少拍攝2張相片，並透過無線電傳輸到攜帶式接收器，可觀察到傳統檢查方式難以達到的小腸深處，約8小時完成檢查，期間不必住院，因此不會影響生活作息，檢查完畢後再將攜帶式接收器交回院方進行判讀即可。
此外，鄭弘彥說，進行膠囊內視鏡檢查不需要麻醉，也沒有放射線，在體內的膠囊會於2週內隨糞便排出體外，因此特別適合用於釐清兒童消化道不明出血原因。
鄭弘彥表示，美國已核淮2歲以上兒童可進行膠囊內視鏡檢查，目前台灣健保僅給付10歲以上，且經胃鏡、大腸鏡及影像檢查皆無法確認的消化道出血個案，建議家長若發現孩子有不明原因血便或長期腹痛、腹瀉，可到小兒消化科門診進一步諮詢。