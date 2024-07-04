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陰道脫垂「磨到褲底都血」！她勇敢「關門」　陰道閉合術擺脫苦惱

▲女性骨盆底肌肉（手指處）產後會受傷，長時間使力恐造成子宮等器官脫垂。（圖／彰基提供）
▲女性骨盆底肌肉（手指處）產後會受傷，長時間使力恐造成子宮等器官脫垂。（圖／彰基提供）

家庭消費中心／綜合報導

今年66的阿琴（化名）長年從事粗重工作，經常要下腹用力，導致骨盆鬆弛、骨盆內器官脫垂，連走路都不舒服，接受切除子宮等治療，問題雖改善，但後來連陰道都脫垂外翻，於是進行陰道閉合手術，徹底解決脫垂問題。

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彰化基督教醫院婦產部主治醫師黃志成說，阿琴是清潔公司員工，平日工作粗重常需用力，2014年起，因骨盆鬆弛導致子宮脫垂，造成極大困擾，不僅如廁受影響，走動或一用力，子宮脫垂便會摩擦貼身衣物，常導致磨破、出血。

子宮脫垂後換陰道脫垂外翻　磨到褲底都血

由於已過生育年齡，阿琴決定將子宮切除並接受陰道懸吊手術，但經過10年，輪到陰道脫垂外翻，外翻長度達8~9公分，於是經與家人討論後，決定進行陰道閉合手術，一勞永逸解決脫垂困擾。

黃志成表示，人體下腹像水桶，周邊由骨頭圍成，由肌肉鋪底，骨盆底更是由數層肌肉層層疊疊乘載身體器官的重任，且構造上有不同通道讓胎兒、尿液、糞便通過，若肌肉失去彈性，或生產時肌肉受傷、斷裂而失去支撐力，骨盆將變得鬆弛。

半數女性骨盆鬆弛　嚴重恐子宮脫垂

骨盆鬆弛不是身體急症，約半數女性或多或少有鬆弛現象，主因是懷孕、生產、吸菸、肥胖、慢性肺部疾病（經常咳嗽、腹部用力）、粗重工作，或曾進行骨盆腔手術者。

黃志成指出，由於骨盆內器官如子宮、陰道、膀胱、直腸等，須由韌帶肌肉群支撐，一旦肌肉失去彈性與張力，器官將位移、下垂或壓迫陰道壁，嚴重甚至會子宮脫垂、陰道外翻。

針對阿琴病情，黃志成說，第一次發生子宮脫垂時已超過育齡期，且脫垂嚴重，經討論後於2014年將子宮切除，但隨後10年因工作狀況沒有調整，2022年開始又逐漸發生陰道外翻，長期下來不斷與貼身衣物摩擦，下班後下身已磨破出血，苦不堪言，只好進行陰道閉合手術，將陰道的前壁與後壁對縫，阻擋膀胱、腸子從陰道落下。

陰道閉合手術僅留下小通道引流分泌物，無法再經陰道行房，對此阿琴笑說：「相愛不一定要做那件事！」目前已經退休的她因為行動自如，得以經常與姊妹淘相約出遊，生活品質大幅提升。

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