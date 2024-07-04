超甜美大胃女王萌梓宣布退役！告別12年偶像生涯 親曝：早該畢業
被粉絲評價「從頭到腳都是胃」的著名日本大胃女王「萌梓」，昨（3）日閃電宣布退出偶像團體「エラバレシ」，結束12年偶像生涯。擁有甜美外型的萌梓，除了可愛的外貌，與其身形完全不符的超驚人食量，更是眾人時常討論的焦點。曾經一餐吃掉日幣10萬元（約台幣2萬元）壽司、139根香蕉、超過20碗拉麵的她，也在大胃王比賽中拿到冠軍，成為第五代大胃女王。
記者史平旭、楊慧玲／綜合報導
退役消息發布後，起初嚇得粉絲以為萌梓是要告別娛樂圈，隨著正式聲明的公開才知道，原來萌梓在結束偶像生涯後，未來即將專心擔任大胃王。雖然比起偶像，萌梓甜美大胃王的形象更廣為人知，但在如今揮別偶像身分的時刻，除了感謝一路相伴的工作人員和支持自己的粉絲外，對於自己長達12年的偶像生涯，她也感性告白：「成為偶像的時光是自己一生的寶物。」萌梓的畢業演唱會於下月在東京舉行，未來將專心擔任大胃女王。
身材嬌小，身高156公分；體重只有42公斤的萌梓，曾在綜藝節目上貼出空腹時的胃部X光圖，X光圖中她的胃與一般人無異，但當她開始大量進食後，胃部竟會擴張到整個腹部都是，甚至擠壓到內臟，令許多粉絲擔心這樣下去她的健康問題早晚亮紅燈。不過熱愛美食的萌梓為此也考了多張食品證照，包括烏龍麵、魚類、可樂餅分析等各式各樣都有，曾經以偶像斜槓大胃王的她，如今也將正式轉變成大胃王斜槓食品專家。