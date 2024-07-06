海外置產熱！泰國市中心「見4字頭」　專家：建議「抱現金」購屋

我是廣告 請繼續往下閱讀
碩盛國際不動產創辦人暨CEO陳復宇指出，以前台灣人愛去日本購屋，但是今年泰國曼谷相當受歡迎，甚至有不少台灣人組團去購屋。主要受當地沒有地震及颱風，且生活成本低影響，又能買到永久產權，加上總價相對不高，吸引愈來愈多投資客、退休族到曼谷購屋。
陳復宇透露，有曼谷「信義區」之稱的素坤逸路，套房室內約15坪，總價600~700萬元，市中心房價約為每坪40~50萬元，不少台灣人乾脆到曼谷當包租公。已購客透露，出租投報率落在4~6%，且當地大樓都為零公設比、附停車位，比台灣房價的CP值更高。
陳復宇提醒，儘管房價相對台灣低，不過在泰國外國人買房的貸款利息高達8%左右，用貸款入手並不划算，採現金購屋才不會被侵蝕投報率。
近期同樣擁高投報率，吸引置產客入手的還有紐約，張惠紋指出，近年台灣海峽關係緊張，不少兩岸富豪開始送小孩至紐約留學，甚至進一步置產、移民，紐約房價平均中位數房價115萬美元（約新台幣3635萬元），租金中位數則約4150美元（約新台幣13萬元），到達42年來最高點。進一步推算租金年投報率發現約4.2%。
她說明，紐約的房市很有趣，之前美國瘋狂升息，從3~4%翻漲成7~8%，許多屋主卻反而將房屋抓在手上出租，寧租不賣，畢竟紐約是人口集中地，從來不缺租客，需求強盛，結果在前一波升息時，買氣雖然下滑，房價卻不升反降。
而FUNWOO德載國際不動產執行長曾意婷表示，以近期售出的紐約住宅為例，不含公設比，室內約15坪，總價新台幣2400萬元，月租金12萬元，投報率也可以來到約6%。
曾意婷進一步分析，紐約整體經濟環境與租金穩定，到紐約購屋的高資產族群，除擔心地緣政治，用來分散購屋風險外，也有不少家長是因子女求學而置產，先自用後，未來可租可售一舉兩得，不過到海外置產，曾意婷說：「在紐約購屋，仍要留意房產稅等各式持有成本，以及現階段房貸利率已達7%等隱藏成本。」也建議找資深業者比較保險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。