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海外置產熱！泰國市中心「見4字頭」　專家：建議「抱現金」購屋

▲海外置產有一定的報酬率，但仍有許多不為人知的風險與挑戰需要注意。（圖／取自Pexels）
▲海外置產有一定的報酬率，但仍有許多不為人知的風險與挑戰需要注意。（圖／取自Pexels）

家庭消費中心／綜合報導

近期台灣央行在特定區域限貸，又有通膨因素，不少知名人士開始轉往海外投資置產，包括藝人徐小可就選擇到氣候和環境與台灣相近的曼谷購屋轉租，玉石不動產總裁張惠紋也曾返台舉辦房地產講座表示，「近年在兩岸關係緊張下，中國、台灣移民紐約的華人越來越多，然而，紐約房市目前迎來空前的盛世，況且FED降息趨勢明確，現在是相當不錯的入市時機。」

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股市站上2萬點，國內熱錢氾濫，然而台灣地緣政治風險升溫，加上央行在特定區域限貸，第二戶最高只能貸款6成，又有通膨因素影響，吸引不少置產客乾脆轉往海外購屋。

碩盛國際不動產創辦人暨CEO陳復宇指出，以前台灣人愛去日本購屋，但是今年泰國曼谷相當受歡迎，甚至有不少台灣人組團去購屋。主要受當地沒有地震及颱風，且生活成本低影響，又能買到永久產權，加上總價相對不高，吸引愈來愈多投資客、退休族到曼谷購屋。

▲近年來台灣人赴海外置產夯，其中，泰國房地產因市場強勁、投資環境成熟等因素，疫情後吸引了大量外國買家關注。（圖／記者陳美嘉攝，2024.06.29）
▲近年來台灣人赴海外置產夯，泰國房地產因市場強勁、投資環境成熟等因素，疫情後吸引大量外國買家關注。（圖／記者陳美嘉攝，2024.06.29）
陳復宇透露，有曼谷「信義區」之稱的素坤逸路，套房室內約15坪，總價600~700萬元，市中心房價約為每坪40~50萬元，不少台灣人乾脆到曼谷當包租公。已購客透露，出租投報率落在4~6%，且當地大樓都為零公設比、附停車位，比台灣房價的CP值更高。

陳復宇提醒，儘管房價相對台灣低，不過在泰國外國人買房的貸款利息高達8%左右，用貸款入手並不划算，採現金購屋才不會被侵蝕投報率。

近期同樣擁高投報率，吸引置產客入手的還有紐約，張惠紋指出，近年台灣海峽關係緊張，不少兩岸富豪開始送小孩至紐約留學，甚至進一步置產、移民，紐約房價平均中位數房價115萬美元（約新台幣3635萬元），租金中位數則約4150美元（約新台幣13萬元），到達42年來最高點。進一步推算租金年投報率發現約4.2%。

她說明，紐約的房市很有趣，之前美國瘋狂升息，從3~4%翻漲成7~8%，許多屋主卻反而將房屋抓在手上出租，寧租不賣，畢竟紐約是人口集中地，從來不缺租客，需求強盛，結果在前一波升息時，買氣雖然下滑，房價卻不升反降。

而FUNWOO德載國際不動產執行長曾意婷表示，以近期售出的紐約住宅為例，不含公設比，室內約15坪，總價新台幣2400萬元，月租金12萬元，投報率也可以來到約6%。

曾意婷進一步分析，紐約整體經濟環境與租金穩定，到紐約購屋的高資產族群，除擔心地緣政治，用來分散購屋風險外，也有不少家長是因子女求學而置產，先自用後，未來可租可售一舉兩得，不過到海外置產，曾意婷說：「在紐約購屋，仍要留意房產稅等各式持有成本，以及現階段房貸利率已達7%等隱藏成本。」也建議找資深業者比較保險。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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