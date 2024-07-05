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特企／快樂的雞 生出勇健的蛋　家樂福力推非籠飼雞蛋

▲雞蛋，營養豐富又可以變化出各式各樣的烹調方式，可以說是全民食物，在買蛋的時候，你會注意什麼事呢？（圖／品牌提供）
▲雞蛋，營養豐富又可以變化出各式各樣的烹調方式，可以說是全民食物，在買蛋的時候，你會注意什麼事呢？（圖／品牌提供）

本報訊

雞蛋，營養豐富又可以變化出各式各樣的烹調方式，可以說是全民食物，在買蛋的時候，你會注意什麼事呢？會注意表面有沒有顆粒，或是拿起來的重量嗎？而在考慮這些事情之前，家樂福要提醒你先想想，生出這些蛋的雞，都住在什麼樣的環境、過著什麼樣的生活呢？養快樂的雞，才能吃到健康的蛋，在消費的時候選擇非籠飼雞蛋，不僅能讓家人吃到健康的雞蛋，也是友善動物的表現。

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非籠飼雞蛋，快樂的雞，勇健的蛋

由於籠飼管理方便，且飼養成本較低，台灣目前的蛋雞多數還是以這樣的方式飼養；但由上表顯示，平飼、放牧的方式，除了較能滿足雞隻生物的本能外，也是讓雞較能健康快樂生活的飼育法；就好像健康的植株才能結出肥美的果實，健康快樂的母雞也才能產出更優質的雞蛋。家樂福以通路的力量，支持蛋農推廣非籠飼雞蛋。2018年，領先國內通路，喊出非籠飼雞蛋的承諾，並在賣場設置非籠飼雞蛋專區，舉辦講座、展演，讓消費者了解籠飼與非籠飼雞蛋的價值差異。2019年，更推出首款自有品牌非籠飼雞蛋，在友善動物這條路上，家樂福始終走在最前面。

家樂福烘焙中的透明鮮奶吐司有三重透明，第一重雞蛋來源透明，就是使用了獲得友善雞蛋聯盟認證的非籠飼雞蛋，加上鮮奶來源透明、原料簡單透明，100％無添加，提供最純淨的吐司。

而店內販售家樂福非籠飼茶葉蛋，則使用了日月潭甘明阿薩姆紅茶、無添加黑矸仔醬油，通過A.A.無添加驗證，百分之百無添加最高等級。

家有奇雞，非籠飼雞蛋抵家啦

家樂福App中還有關於雞的新遊戲「家有奇雞」上線囉! 歡迎到家樂福App找尋家有奇雞，透過「1重獲新生的自由」、「2專屬母雞的別墅」、「3安心睡覺與棲息」、「4開心洗澡與探索」這四個友善蛋雞的步驟，體驗遊戲闖關任務，進而增進遊戲中母雞們的幸福指數外，之外，更認識了善待蛋雞的方法與飼養的常識，了解家有奇雞的真諦。

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