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金秀賢登台寵粉！《淚之女王》曾創天價片酬　超狂身家88億豪宅曝

▲金秀賢今晚在台舉辦粉絲見面會，《淚之女王》中他飾演鄉村小地主，但其實現實生活中的金秀賢身家超狂，不僅擁有多處房產，近期更是花了88億韓元買下首爾公園旁的豪華公寓，讓不少粉絲驚呼：「金秀賢比洪海仁更有錢！」。（圖／記者林調遜攝）
▲金秀賢今晚在台舉辦粉絲見面會，《淚之女王》中他飾演鄉村小地主，但其實現實生活中的金秀賢身家超狂，不僅擁有多處房產，近期更是花了88億韓元買下首爾公園旁的豪華公寓，讓不少粉絲驚呼：「金秀賢比洪海仁更有錢！」。（圖／記者林調遜攝）

娛樂中心／綜合報導

超夯韓劇《淚之女王》讓人氣男女神金秀賢、金智媛再爆紅，金秀賢還曾傳出創下8億元韓幣天價片酬，今（6）日他在台灣舉辦見面會，超級寵粉的他對粉絲要求來者不拒，見面會氣氛相當熱烈。《淚之女王》中金秀賢飾演的是卑微入贅財閥家的女婿，不僅在家中沒地位，在外還得努力爭取社會地位，但現實生活中的金秀賢其實身家超狂，不僅創下天價的片酬紀錄，還有多處房產，近期還購入價值88億韓元（約台幣2億元）的豪宅，讓不少粉絲直呼金秀賢「比海仁更有錢！」

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▲金秀賢高喊金智媛飾演的「洪海仁」名字，效果做滿。（圖／PICKCON / 픽콘YouTube）
▲金秀賢與金智媛主演的《淚之女王》，成功超越《愛的迫降》，創下tvN台史上最高收視率紀錄。（圖／PICKCON / 픽콘YouTube）
金秀賢過去曾拍攝《來自星星的你》、《擁抱太陽的月亮》、《Producer 製作人的那些事》、《雖然是精神病但沒關係》等無數代表作，歷經近3年的戲劇空窗期後，與韓劇女神金智媛攜手回歸小螢幕大獲成功，主演的《淚之女王》成功超越《愛的迫降》，成為tvN史上最高收視率的韓劇。

▲金秀賢購買的「Galleria Forêt」豪華公寓，臨近首爾公園，不少名人都住在這裡。（圖／Galleria Forêt網站）
▲金秀賢購買的「Galleria Forêt」豪華公寓，臨近首爾公園，不少名人都住在這裡。（圖／Galleria Forêt網站）
雖然有將近3年的空白期，但這期間金秀賢一直沒有閒著，近期有媒體報導金秀賢以88億韓元，購入在首爾富人區「聖水洞」的超豪華住商混合大樓「Galleria Forêt」，與BIG BANG隊長「GD」權志龍、「韓國R&B女王」仁順伊、韓國女演員韓藝瑟，以及韓國「SM娛樂」社長李秀滿等名人當鄰居。

▲金秀賢帥氣的臉龐，雙手捧著精品球鞋，讓不少劇迷們直呼受不了。（圖／《淚之女王》劇照）
▲金秀賢砸下88億韓元購入「Galleria Forêt」豪華公寓，並只花2個月就付清尾款。（圖／《淚之女王》劇照）
「Galleria Forêt」鄰近首爾公園，是由兩棟45層樓的建築組成，享有漢江、南山塔、樂天世界塔等美景，甚至聘請了世界級的建築師來設計公寓內部，被不少人譽為真正的豪華公寓。值得一提的是，金秀賢砸下88億韓元買下這套房產，只花2個月就付清尾款，難怪不少粉絲都笑說金秀賢「比海仁更有錢！」

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。

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