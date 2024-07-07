防科技為數位性暴力所用　勵馨基金會盼加強企業社會責任

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婦女救援基金會統計，基金會服務的數位性暴力案件從2020年98件，到2021年攀升至222件、2022年233件、2023年272件。
曾經手多件兒少性剝削案件的執業律師張庭日前接受中央社記者採訪指出，性影像的取得經常與親密關係有關，然而一旦性影像落入他人之手，不僅受害者一輩子都得終日擔心影像是否又遭外流，更可能因受騙經驗，影響未來親密關係的建立以及對人的信任，嚴重影響個人與家庭健康。
為消除導致性別暴力的性別不平等觀念、扭轉責難被害人氛圍，行政院性平處從公眾、機關人員、法制、統計等多面向提出精進措施，推出性別暴力防治國家行動計畫草案。數位性暴力防治問題也包含在其中，並將於明天召開草案公聽會。
勵馨基金會執行長王玥好今天告訴中央社記者，防治數位性暴力，最重要的是防止影像遭散布，但受限於技術，非過往性暴力防治網絡的社政與警政人員所能處理，需要科技警察等人力加入；此外國外近年關注預防層面，像是要求科技企業負起企業社會責任，預防為犯罪使用，或事先提出可能的補救措施。
台灣防治性別暴力多年，王玥好說，盼政府在量之外也加強對質的重視，例如現在性暴力受害者中有2成為男性或性少數族群，但庇護資源多為服務女性，缺乏對男性或性少數族群的照顧；此外資源可近性、現有通報結構對受害者不夠友善部分，也仍待改進。
參與此計畫的官員表示，如今數位性暴力事件有不少是遭到網路情感詐騙，其有3大重點，包含跟性有關、透過網路、涉及騙術。然而以創意私房為例，面對站長為境外人士、網域設在美國的情況，台灣只能封網應對，只是「把眼睛遮起來」；因此面對詐色問題，期盼也能比照打詐成立國家隊，以配上「科技島」自稱。（編輯：張雅淨）1130707