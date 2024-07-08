《麻辣鮮師》童老師淡出12年！45歲賈欣惠現在長這樣 人品被公開
經典偶像劇《麻辣鮮師》播畢滿20周年，劇中要角「童老師」個性隨和、樂於幫助學生，與「徐磊」謝祖武有段有緣無分的感情，演出該角色的賈欣惠，日前被網球名將盧彥勳的哥哥盧威儒曝光近照，12年前嫁到香港的她，淡出演藝圈許久，45歲狀態依然相當好，被稱讚為人親切，引發關注。
記者楊穎軒／綜合報導
盧威儒6日於私人臉書發文，透露賈欣惠在女性友人的介紹下，與老公來盧彥勳的網球俱樂部打球，盧威儒承認第一眼沒有認出「童老師」，是跟賈欣惠的岳父母聊天時才無意間發現，「我仔細google對照了一下，才發現原來是真的...」
有趣的是，盧威儒說，他沒有像朋友一樣如此誇張，跟賈欣惠說「我都是看『童老師』的麻辣鮮師長大的」，也不好意思這麼講，「因為我和童老師同年的，但也看了不少集就是了！」盧威儒說，賈欣惠本人特別健談，完全沒有明星的架子。
貼文一發布，勾起不少6、7年級生的回憶，「麻辣鮮師當年真的超紅」、「萬老師（郭昱晴）去當立委了！」
賈欣惠當年經由姊姊認識金融業高層施健文（Stephen），兩人相處3年才出現好感，以結婚為前提、相隔台美兩地的遠距離方式交往1年多，賈欣惠後來答應施健文的求婚，小倆口2012年在君品酒店舉行基督教儀式的婚禮，席開27桌，賈欣惠婚後定居香港至今，育有2名女兒。