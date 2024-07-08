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7-11狂暴！特大美式、厚乳拿鐵買2送2　門市賣「薑汁醬油膏番茄」

▲7-11慶祝7000店在台南開幕，特地開賣南部必吃的「薑汁醬油膏番茄」，並有限時5天特大杯美式、厚乳拿鐵買2送2。（圖／業者提供）
▲7-11慶祝7000店在台南開幕，特地開賣南部必吃的「薑汁醬油膏番茄」，並有限時5天特大杯美式、厚乳拿鐵買2送2。（圖／業者提供）

記者黃韻文／綜合報導

7-11大陣仗慶祝第7000店「首府門市」在台南開幕，後（10）日開賣一系列府城小吃，最搶眼當屬「薑汁番茄」，彷彿一秒回到南部冰果室，全台限量1萬份。此外，7月12日起還有加碼活動，結帳滿250元送刮刮卡，保證抽中購物金，以及消費者最愛的特大杯美式、厚乳拿鐵買2送2。

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7-ELEVEN觀察到「台式小吃」貼近民眾日常，特地和台南晶英酒店合作，開發出超商版「府城肉燥米糕飯糰」、「府城肉燥米糕」、「府城透抽炒意麵」。最特別的是，門市首度開賣到南部必吃的「薑汁醬油膏番茄」，牛番茄搭配晶英主廚特調的薑汁醬油膏，鹹甜回甘帶點微辣薑味，彷彿一秒回到南部冰果室，售價59元；另有3款在地芒果製成的甜點同步登場。

▲薑汁醬油膏番茄59元，7月10日至7月23日《OPENPOINT》APP 1點+53元。（圖／業者提供）
▲薑汁醬油膏番茄59元，7月10日至7月23日《OPENPOINT》APP 1點+53元。（圖／業者提供）
▲7-11開賣府城肉燥米糕飯糰、府城肉燥米糕、府城透抽炒意麵、薑汁醬油膏番茄及3款芒果甜點。（圖／業者提供）
▲7-11開賣府城肉燥米糕飯糰、府城肉燥米糕、府城透抽炒意麵、薑汁醬油膏番茄及3款芒果甜點。（圖／業者提供）
慶祝第7000家「首府門市」本周開幕，7-11再推出3大加碼活動，《NOWnews》整理重點一次看：

📍加碼1、結帳滿250元送刮刮卡：
7月12日至7月16日單筆結帳滿250元送1張刮刮卡，全台限量225萬張。每張刮刮卡有3重中獎機會，第一重有機會抽中大獎7000店紀念金條11兩（1名）、7兩（1名）；第二重保證刮中7-ELEVEN購物金（7、25、250、500元）；第三重有機會獲得星巴克買1送1、蝦皮滿額折價券等。

📍加碼2、指定商品買2送2：
7月12日至7月16日限時五天，CITY系列、飲料、食品、進口商品等指定商品買2送2，包含特大杯美式、厚乳拿鐵、CITY TEA經典純奶茶、韓國熊津紅蔘飲等。

📍加碼3、7月14日起滿千送百點：
7月14日至7月16日到門市購物，結帳金額滿1000元，加送100點OPENPOINT點數（1點等於1元），限量15萬筆。

此外，7-11也蒐整歷代經典制服，製成縮小版「經典制服造型購物袋icash2.0」，共有6款、每款450元，在全台門市限量開賣。

▲經典制服造型購物袋icash2.0，售價450元，6款隨機出貨，容量約6公升、可承受重量約6公斤。（圖／業者提供）
▲經典制服造型購物袋icash2.0，售價450元，6款隨機出貨，容量約6公升、可承受重量約6公斤。（圖／業者提供）
全家則是成為MLB台灣官方指定合作夥伴，7月10日至8月20日分三階段，輪番推出6款球隊隊徽杯款，且大谷翔平等人氣球星也登上熱狗堡盒。活動期間買任一全明星鮮食商品，就可抽價值20萬的MLB世界大賽總冠軍賽雙人套票組，包含美國雙人來回機票與住宿旅遊金。

▲全家便利商店成為MLB台灣官方指定合作夥伴，7月10日起輪番推出6款球隊隊徽聯名杯款。（圖／業者提供）
▲全家便利商店成為MLB台灣官方指定合作夥伴，7月10日起輪番推出6款球隊隊徽聯名杯款。（圖／業者提供）

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