「歐德台灣之音藝術饗宴」攜手台北愛樂 臺中歌劇院共度美好之夜
「寵愛舊客戶 共享音樂饗宴」，歐德集團感恩回饋舊客戶，7月7日於「臺中國家歌劇院」，攜手「台北愛樂管弦樂團」，舉辦「2024歐德台灣之音~藝術饗宴」一起聆聽台灣之音，圓滿成功。
生活中心/綜合報導
繼2022、2023年「歐德台灣之音藝術饗宴」分別於台北、高雄舉辦，受到熱情迴響後，歐德集團今年移師充滿藝術氣息的中台灣，回饋舊客戶一同欣賞台北愛樂精湛演出，許多人攜老扶幼、全家總動員，還有遠從北部、南部前來參加，對歐德集團舉辦舊客戶活動的支持與肯定，讓人感動。
「台北愛樂管弦樂團」將台灣經典歌謠改編為管弦樂和交響曲，從上半場「滿山春色」、「快樂的出帆」、「雙人枕頭」、「客家本色」，到首席小提琴家蘇顯達、指揮家林天吉老師與樂團，協奏名作曲家鄧雨賢經典的「四月望雨」，傳達對故鄉、土地、先民的情感。下半場則從「阮若打開心內的門窗」、「向前走」、鄧麗君代表作組曲「何日君再來」、「甜蜜蜜」、「夜來香」、「月亮代表我的心」，以及那些年我們一起聽過的80年代電影金曲「鹿港小鎮」、「小城故事」、「我的未來不是夢」將節目帶到最高潮，最後一同邀請觀眾哼唱「桃花過渡」熱鬧作結，全體團員精湛演出，讓觀眾內心讚嘆不已，回味無窮。
聽完音樂會後，舊客戶紛紛表示「融入台灣文化，雅俗共賞的音樂會，讓我們有美好的夜晚。」、「樂團和指揮賣力演出，尤其是我的未來不是夢這首曲目，認真的神情讓我跟著激動起來。」、「全家大小一起參加這麼有質感的音樂饗宴，好棒的體驗，希望可以一直舉辦下去。」；更多貴賓直呼「謝謝歐德對舊客戶的禮遇，備感尊榮。」
歐德集團總經理陳國甫表示「謝謝各界貴賓及舊客戶對歐德的肯定與支持，今年很開心來到中台灣舉辦音樂會，明年歐德台灣之音將有別出心裁的演出~歡迎大家再度齊聚一堂，2025我們期待再相見，Order your life。」