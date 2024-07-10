人口紅利＋產業聚落　林口區推新案「原昕麗林段」今開工

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「原昕麗林段」是原昕建設第五個案子。李宏俊表示，原昕團隊在施工過程，透過不斷檢討以及工法精進，大大提升建築妥善率，降低完工後的維修率，真正站在客戶角度思考，因此原昕興建的房子，品質優良，落實品牌永續目標。該案是由聯鑫不動產/跳多創意開發銷售，聯鑫不動產團隊深耕林口長達二十年、區域推案市占率超過80%，其子公司跳多創意開發團隊更具備全國北中南推案資歷、橫跨首購、造鎮以及頂級豪宅的銷售經驗，將帶給客戶最全面的購屋體驗。
「原昕麗林段」基地位於林口新市鎮，未來將規劃58戶，坪效與格局極佳，並力求建築質感、結構安全，還推出貼心的5年防水保固，要給予客戶最安心、舒適的居所。此外，基地鄰近林口運動中心，未來還有元智大學醫療園區，加上屬低密度開發住宅區，將形塑「林口小天母」，超宜居環境。。
李宏俊指出，林口是自己的家鄉，擁有深厚情感，希望它更好。多年來看著林口持續進步，也看好林口未來發展爆發力；包含未來「新北國際AI＋智慧園區」開發完成後，諸多廠商將進駐，加上東森媒體總部預計2025年完工啟用，三井OUTLET二期也計劃在今年下半年開幕，帶來更多工作機會，產業發展利多強勁。加上機場捷運軌道便利性、高速公路、公車路線多元與國道客運，且區域發展持續推進，居住環境越來越好，將磁吸更多人口移入，房市未來性確實可期。