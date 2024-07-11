歷年次大團！選手全程商務艙 台灣60位選手爭取16種運動獎牌
距離巴黎奧運開幕倒數15天，台灣總計共有60位選手將爭取16種運動種類的獎牌。在後勤支援方面，為使後勤與運動科學支援再升級，租用膳食公寓、物理治療診所及運動中心，提供支援服務。此外，更特別成立巴黎奧運應變機制，在臺灣及法國分別成立跨部會因應小組及團本部應變小組，及時掌握巴黎奧運籌備會重大安全緊急應變資訊與應變措施，讓選手得以在安全環境下安心備戰，創造個人最佳成績。
記者廖聿偉/綜合報導
奧林匹克運動會為全世界最高層級且舉辦規模最大之綜合性競技賽會，組團參賽為政府施政重點之一。本屆奧運將於7月26日至8月11日在法國巴黎舉行，臺灣共有16種運動種類、60位選手取得參賽資格，男、女選手分別為26位、34位，呼應國際奧會性別平等精神。此外，我國傳統參賽強項舉重、射箭及桌球等運動種類，一如以往取得參賽資格外，輕艇競速及新興運動種類霹靂舞則是首次取得奧運參賽資格；除了含棒球與壘球參賽的2004年雅典奧運及2008年北京奧運之外，本屆奧運參賽人數來到歷屆次多，顯示奧運培訓具有一定成效，並以超越歷屆參賽成績作為本屆參賽的目標。
巴黎奧運參賽人數歷年次多
教育部體育署指出，代表團各隊已整備就緒，配合選手調整時差與各競賽期程原則，將分為13批陸續出發，先遣人員將於明（12）日出發，處理賽會註冊等工作；另外，為讓代表隊養精蓄稅，選手及教練去程、返程原則均搭乘商務艙。
在團隊整備上，教育部體育署已組成巴黎端與國內兩端的應變小組，提供選手在安全上最完整與即時的支持，以最高安全規格，保護每一位代表團成員；為建構更完整後勤支援系統，體育署除了和外交部、駐法國代表處合作，洽妥法國勒瓦盧瓦市（Levallois）免費租用市立運動中心供我方使用，讓運動中心中繼站成為本屆代表團首創規劃。
同時國訓中心與運科中心首次合作籌組運科支援團（30人），包括生理恢復、運動心理、體能訓練、情蒐與醫療防護，並租賃膳食公寓、物理治療診所以及運動中心3個支援據點，從訓練、治療及飲食服務，更完整提升國手們後勤與運動科學支援量能系統，作為選手在賽場上奮力拼搏時，最堅實的後盾，協助選手爭取奧運佳績。