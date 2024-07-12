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勞基法修正案將過！勞團批「象徵高於實質意義」籲發動權還給勞工

▲ 立院今日擬二、三讀勞基法部分條文修正草案，但勞團認為，修法與現行法規、實務無異，修法只是將規定寫得更清楚，但象徵意義大於實質意義，並呼籲應將勞工退休發動權還給勞工。
▲ 立院今日擬二、三讀勞基法部分條文修正草案，但勞團認為，修法與現行法規、實務無異，修法只是將規定寫得更清楚，但象徵意義大於實質意義，並呼籲應將勞工退休發動權還給勞工。

記者魏妤庭／台北報導

立法院今（12）日擬二、三讀勞基法部分條文修正草案，明定雇主經勞雇雙方協商後，得以延後強制勞工退休年齡。對此，勞團認為，現行做法就是勞資可協商延後退休，但實際上雇主掌握絕對權力，呼籲應將該修正草案拉回黨團協商，取消強制勞工退休65歲年齡上限，或至少明文禁止雇主以較低勞動條件續聘，或是有對勞工不利對待。

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根據現行勞基法規定，勞工非年滿65歲，雇主不得強制其退休，但台灣邁向超高齡化、少子化的情況下，只要雇主願意，勞雇雙方可以協商退休年紀。此次立院擬定二、三讀勞基法部分條文修正草案，是將現行雇主在勞工年滿65歲時，可以強制勞工退休條文，增加「得由勞雇雙方協商延後之」的字句。

然而，勞團對此修正草案不埋單，桃園市產業總工會秘書林莊周指出，這樣的修法，象徵意義遠高於實質意義，對勞工的實質幫助不大。前任勞動部長許銘春先前在修正審查會議中，已經指出這樣的修法與現行規範、實務無異，只是把規定寫得更清楚，讓勞雇雙方可以更清楚透過勞資協商延後退休年齡，也可以在退休後重新回聘。

中華電信工會罷工小組召集人莊福凱指出，年滿65歲勞工想要繼續工作，無發是因為經濟壓力，美國、日本、韓國也有許多老人因經濟因素繼續工作，在台灣整體勞資關係中，勞工無論經濟或議價能力上都非常弱勢，若這次修法只是增加勞資協商得延後退休年齡，等同勞工退休的發動權仍在雇主身上，不利勞工工作權保障。

台灣食品加工業產業工會聯合會的顧問吳崇宇則表示，修法應取消勞基法第54條雇主可強制勞工退休的年齡上限，讓勞工自行決定何時退休，而非只是將現行可以勞資協商延後強制退休年齡現況調文化，這無助弱勢勞工面對雇主手握強制退休權的繼續就業，或是協商議價。

吳崇宇表示，若無法讓勞工在強制退休年齡上有更多空間，至少這次修法應明文禁止雇主以較低的勞動條件續聘，或禁止雇主因勞工不願接受較低勞動條件而有不利益對待的條文，這樣才能讓勞工有較為對等的協商空間。

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