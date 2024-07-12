勞基法修正案將過！勞團批「象徵高於實質意義」籲發動權還給勞工

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然而，勞團對此修正草案不埋單，桃園市產業總工會秘書林莊周指出，這樣的修法，象徵意義遠高於實質意義，對勞工的實質幫助不大。前任勞動部長許銘春先前在修正審查會議中，已經指出這樣的修法與現行規範、實務無異，只是把規定寫得更清楚，讓勞雇雙方可以更清楚透過勞資協商延後退休年齡，也可以在退休後重新回聘。
中華電信工會罷工小組召集人莊福凱指出，年滿65歲勞工想要繼續工作，無發是因為經濟壓力，美國、日本、韓國也有許多老人因經濟因素繼續工作，在台灣整體勞資關係中，勞工無論經濟或議價能力上都非常弱勢，若這次修法只是增加勞資協商得延後退休年齡，等同勞工退休的發動權仍在雇主身上，不利勞工工作權保障。
台灣食品加工業產業工會聯合會的顧問吳崇宇則表示，修法應取消勞基法第54條雇主可強制勞工退休的年齡上限，讓勞工自行決定何時退休，而非只是將現行可以勞資協商延後強制退休年齡現況調文化，這無助弱勢勞工面對雇主手握強制退休權的繼續就業，或是協商議價。
吳崇宇表示，若無法讓勞工在強制退休年齡上有更多空間，至少這次修法應明文禁止雇主以較低的勞動條件續聘，或禁止雇主因勞工不願接受較低勞動條件而有不利益對待的條文，這樣才能讓勞工有較為對等的協商空間。