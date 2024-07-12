只有兩天！虎啤《超熱派對》華山登場　嘻哈饒舌、街籃免門票入場

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「BE LIKE TIGER 3X3」虎牌啤酒街頭籃球賽歷經從北到南的全國預賽，全國 12 強將於明後兩天站上 TIGER STREET 超熱派對舞台，進行總決賽。到底誰會成為街球虎王、搶下總冠軍寶座？等你親臨見證！除了全國街籃好手的精彩球技，7月14日球星林書緯將領軍彭尊、西屯純愛組、FRaNKIE 阿法共組「虎鬧小隊」，對上由高雄全家海神隊于煥亞、邱子軒與Multiverse組成的「虎搞小隊」，籃球與嘻哈跨界尬球，精彩不容錯過！
亮點二：全台最大街頭 KTV 包廂！連兩天給你最強DJ、嘻哈饒舌的派對組合
《TIGER STREET超熱派對》舞台表演卡司一年比一年強大，今年請到派對必配國語作業簿 DJ 賴皮MR. SKIN、「英語金曲復興運動」創辦人 DJ QuestionMark等眾多表演卡司，連續兩天晚上將把華山打造成全台最大的街頭 KTV 包廂，氛圍推至最高點。
除了兩大 DJ，當紅饒舌嘻哈歌手當然也不會缺席。週六有優質嘻哈男團 BSB 的馬克 SAVAGE. M、FRaNKIE 阿法、阿夫 Suhf、艾蜜莉 AMILI；週日有西屯純愛組、Multiverse、潤少、Woman Made，多人接力不斷電輪番上陣，就是要嗨爆現場。
亮點三：首創全新賽事新玩法–籃球MIX滑板/街舞賽， 各路好手蓄勢待發
除了華山劇場，新生橋下「後街派對區」週末將迎來滑板與街舞兩大賽事！知名滑板店 9CE 和虎牌啤酒共同舉辦的「八仙過海 猛虎出三 全台滑板大亂鬥」，和塗鴉藝術家 aka 嘻哈大帝 ARTSHOW 和虎牌啤酒帶來的傳奇街舞賽事 POPLOCK PARK 都將首次融入籃球元素。活動現場還有滑板與街舞體驗課程，讓你輕鬆感受最燥的街頭氛圍。
亮點四：虎牌TIGER BAR連兩天供應不間斷！保證給你今夏最極致清爽的感受
活動兩天虎牌TIGER BAR 供應不間斷！只要年滿 18 歲，在超熱派對現場 IG 限動打卡，就能免費試飲虎牌冰釀。
《TIGER STREET 超熱派對》全區免費入場
日期：7月13日（週六） 9:00 至 21:00 ；7月14日（週日） 14:00 至 21:00
地點：華山 1914 文化創意產業園區 / 新生橋下滑板場
此外，AI照片消除專家OPPO，攜手污漬消除專家「萬秀洗濯實驗室」，打造期間限定聯名快閃店「OPPO萬拭通」，選定暑假期間，於即日起至8/11（日）開跑，規劃古著紙娃娃變裝區、萬秀經典洗淨區、AI消除專家體驗區三大特色場景，打造今夏必去拍照打卡點，另以科技潮流與經典復古為核心，推出三大聯名可愛小物！
同場加映將2樓空間變身「OPPO x BSS咖啡廳」，由OPPO Reno專家BSS夫碩順帶路進入未來感銀色世界，不只上樓即可體驗專為克拉粉絲們打造的甜蜜合影專區，現場曬照再送BSS全球限量簽名小卡。
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