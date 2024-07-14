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右肩臂麻又痛！多種療法沒改善　新手術搶救她「頸椎椎間盤破裂」

▲頸椎退化手術治療愈來愈多元化，無論是哪種手術，成功率與安全性均有明顯提升。（示意圖／取自photoAC）
▲頸椎退化手術治療愈來愈多元化，無論是哪種手術，成功率與安全性均有明顯提升。（示意圖／取自photoAC）

家庭消費中心／綜合報導

32歲黃小姐最近右肩、右手臂酸軟又麻痛，到復健科診所接受規則頸部牽引及類固醇注射，也去中醫門診接受針灸和推拿，仍持續惡化，於是到大醫院檢查，發現第6、7節頸椎椎間盤破裂並突出，已壓迫神經根，醫師考量症狀日益嚴重，安排內視鏡椎間盤切除手術，術後痠麻明顯緩解，且手術當天下午便能下床，隔日即順利返家。

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台大新竹分院神經外科主治醫師徐秋豪說，脊椎內視鏡手術是一種新型微創手術，醫師將內視鏡影像系統透過不到1公分的傷口直達體內病灶，可清楚辨識骨骼、韌帶、椎間盤及神經、血管等精細構造，並使用新型手術器械，對於椎間盤突出、椎管狹窄、脊椎滑脫、感染、腫瘤等有顯著療效。

與傳統手術或顯微手術相比，此手術除了傷口小、出血量低，更重要的是能大幅降低肌肉、韌帶等軟組織及骨骼的破壞，使病人術後疼痛顯著下降，恢復速度更快，絕大部分都能在術後當天下床活動，隔天便出院。

▲徐秋豪為病人進行內視鏡椎間盤切除手術。術前核磁共振顯示椎間盤突出（箭號）壓迫神經根；術後電腦斷層顯示僅移除少量骨頭（虛線）即完成手術。（圖／台大新竹分院提供）
▲徐秋豪為病人進行內視鏡椎間盤切除手術。術前核磁共振顯示椎間盤突出（箭號）壓迫神經根；術後電腦斷層顯示僅移除少量骨頭（虛線）即完成手術。（圖／台大新竹分院提供）
徐秋豪說明，目前頸椎椎間盤突出最常見手術治療，為經前位椎間盤全切除合併融合手術，醫師將病變的椎間盤完全切除後，再放入支架行骨融合，可有效緩解神經壓迫，但融合後的椎體將喪失原本的活動度，長久下來恐加速鄰近節段的退化，而近來雖有新式的人工椎間盤可取代傳統支架以維持活動度，但仍須完全移除原本椎間盤，且費用較昂貴。

針對黃小姐這種椎間盤突出壓迫神經根的病人，徐秋豪說，內視鏡椎間盤切除手術能達到足夠的神經減壓，且不需要放置植入物，可保留正常頸椎結構，並維持頸椎的穩定性和活動度，不過椎間盤突出如已造成脊髓嚴重壓迫，或合併椎體滑脫、後縱韌帶骨化等狀況，便不適合進行頸椎內視鏡手術。

徐秋豪提醒，頸椎退化手術治療愈來愈多元化，病人的年紀、骨質、核磁共振影像呈現的椎間盤高度、含水量、神經受壓迫位置等，都是判斷術式選擇的依據，但無論是哪種手術，成功率與安全性均有明顯提升，建議民眾有相關病症應尋求專業醫師協助，選擇最適合的治療方案，才能重拾生活品質。 
 

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