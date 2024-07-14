右肩臂麻又痛！多種療法沒改善　新手術搶救她「頸椎椎間盤破裂」

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與傳統手術或顯微手術相比，此手術除了傷口小、出血量低，更重要的是能大幅降低肌肉、韌帶等軟組織及骨骼的破壞，使病人術後疼痛顯著下降，恢復速度更快，絕大部分都能在術後當天下床活動，隔天便出院。
徐秋豪說明，目前頸椎椎間盤突出最常見手術治療，為經前位椎間盤全切除合併融合手術，醫師將病變的椎間盤完全切除後，再放入支架行骨融合，可有效緩解神經壓迫，但融合後的椎體將喪失原本的活動度，長久下來恐加速鄰近節段的退化，而近來雖有新式的人工椎間盤可取代傳統支架以維持活動度，但仍須完全移除原本椎間盤，且費用較昂貴。
針對黃小姐這種椎間盤突出壓迫神經根的病人，徐秋豪說，內視鏡椎間盤切除手術能達到足夠的神經減壓，且不需要放置植入物，可保留正常頸椎結構，並維持頸椎的穩定性和活動度，不過椎間盤突出如已造成脊髓嚴重壓迫，或合併椎體滑脫、後縱韌帶骨化等狀況，便不適合進行頸椎內視鏡手術。
徐秋豪提醒，頸椎退化手術治療愈來愈多元化，病人的年紀、骨質、核磁共振影像呈現的椎間盤高度、含水量、神經受壓迫位置等，都是判斷術式選擇的依據，但無論是哪種手術，成功率與安全性均有明顯提升，建議民眾有相關病症應尋求專業醫師協助，選擇最適合的治療方案，才能重拾生活品質。