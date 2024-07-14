腦筋變笨恐是「過勞」引起！工時過長爆健康危機、使大腦功能退化
腦筋變笨恐怕是「過勞」引起！WHO界定過勞（burnout）是一種「由於長期無法成功克服工作壓力」所致症狀，名日文化分享身心科醫師周伯翰研究發現，工時過長有可能造成自律神經失調影響睡眠，導致大腦無法充分獲得休息；過長的工時也會讓大腦在一成不變的單調作業環境中造成反應遲鈍，使大腦功能退化，爆發健康危機。
記者蕭涵云/綜合報導
忙碌的生活有時讓思考一時間轉不過來，你也會擔心自己腦袋可能正在變笨嗎？沒想到腦筋變笨恐怕真的是「過勞」引起！名日文化分享身心科醫師周伯翰研究發現，過勞有可能造成自律神經失調影響睡眠，導致大腦無法充分獲得休息。另外，過長的工時會讓大腦長時間處在一成不變的單調作業環境中造成反應遲鈍。有些過勞的人用菸酒等助眠，這對大腦也會有不良影響。
WHO界定過勞（burnout）是一種「由於長期無法成功克服工作壓力」所致症狀，包括：工作效率降低、常提不起勁或精疲力竭、對工作有倦怠感或厭世感。過去許多研究顯示長期過勞對身體健康有害，除了中風、心臟病、猝死，也顯示過勞可能會讓腦筋變笨。
身心科醫師周伯翰曾收集68名勞工用「近紅外光腦光譜儀」，檢測大腦中最容易因壓力而退化的大腦前額葉功能，以了解過勞對人腦功能的影響，並發表在國際期刊上。結果不出所料，過勞指數越高的人，測驗時大腦反應越慢、注意力與記憶力越差。畢竟前額葉掌管注意力、衝動控制、情緒、生活動力與邏輯思考等，換句話說，過勞的人容易出現記性差、憂鬱、焦慮、暴躁、失控行為等情況。
過勞常發生在長工時、高壓的工作，個性追求完美、或是急性子、使命必達的人，都是工作過勞的高危險群。而輕微的工作過勞，可以透過生活與飲食調整來改善，建議像是多做有氧運動、多吃富含色胺酸的抗壓飲食，以提高自身的抗壓能力；並且多多練習腹式呼吸、打打太極拳或做瑜珈等也都會有所幫助。