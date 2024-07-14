臺灣時尚週大亮點 WEI.TZU-YUAN品牌吉祥道快閃超吸睛
台灣時尚週盛會將於8月璀璨登場，預熱活動一波波；13日在臺北信義區吉祥道，由臺灣設計師魏子淵同名品牌WEI.TZU-YUAN展演一場別開生面快閃秀，穿著非凡創意服飾的模特穿梭街頭，點燃民眾對時尚及美的探索熱情。
記者金武鳯/綜合報導
主辦單位臺灣時尚創意產業聯盟表示，「快閃秀」是近年興起的一種創意展示方式，以其突發性、互動性和現場感等特點，深受觀眾喜愛。時尚週系列預熱活動，已接二連三舉辦快閃秀為時尚週造勢加熱。13日舉辦的WEI.TZU-YUAN品牌快閃秀，就選在臺北文青新地標「信義區吉祥道」和「萬秀洗衣店」舉行，以其獨特的藝術氛圍和時尚元素，提供民眾在欣賞時尚秀的同時，也能深入瞭解吉祥道的獨特魅力，創造時尚與文化融合的雙贏局面。
WEI.TZU-YUAN為源自設計師魏子淵同名服裝工作室的品牌，自誕生之日起，便以非凡的創意與無盡的探索精神，在時尚界獨樹一幟。品牌同名服裝工作室以實驗性的方式，深入不同媒介材料的質地與版型結構，力求在傳統服裝領域中開闢新徑。對於服裝的穿戴，WEI.TZU-YUAN拒絕墨守成規，勇於提出另類視角的設問，挑戰傳統觀念，重新定義時尚邊界。以致聲名大噪，從國際時裝週的璀璨舞台，到世界各大都市的繁華街頭，WEI.TZU-YUAN足跡跨越了紐約、布拉格、莫斯科、威靈頓、曼谷、閩江等各大都市及地區。
活動當天，信義區吉祥道透過精心設計的場景，提供模特現場演繹，將品牌獨特的設計理念，以及精湛工藝展現得淋灕盡致，讓一件件服飾賦予了生命，美不勝收，吸引大批喜愛時尚人潮駐足觀賞，氣氛為熱烈。
主辦單位表示，這不僅僅是一場視覺盛宴，更是一次心靈的觸動，讓在場的每一位觀眾都感受到時尚背後所蘊含的情感與溫度。民眾紛紛表示，這場快閃秀不僅讓他們領略到前所未有的視覺盛宴，更是一次深刻的文化體驗，使得他們對即將到來的臺灣時尚週充滿了期待。
作為臺灣時尚週的亮點活動之一，WEI.TZU-YUAN的實景快閃秀不僅成功預熱了即將啟幕的時尚盛事，其獨特的創意和深刻內涵，更展現出臺灣時尚在創新與傳統融合方面的傑出成就，也凸顯臺灣在國際時尚界的獨特魅力及巨大潛力，為臺灣在全球時尚版圖上的地位增添光彩。