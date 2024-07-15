女星「全身長滿毛」超驚悚！新婚之夜大解放嚇壞新郎 結局超展開
法國導演史黛芬妮迪朱斯托（Stéphanie Di Giusto）執導新片《時髦女子》，改編自20世紀極富盛名的「大鬍女」克蕾蒙汀德磊（Clémentine Delait）獨步時代的女性故事，找來「凱薩獎女星」娜迪雅特列什科維奇（Nadia Tereszkiewicz）、《火上鍋》坎城影帝班諾馬吉梅（Benoît Magimel）主演。片中患有「多毛症」的女主角羅莎莉，在新婚之夜嚇壞新郎後，遭到對方冷漠對待；後來她專注於經營咖啡館，向世人展現真實面貌，反而活出精彩人生。
記者黃雅琪／綜合報導
《時髦女子》劇情描述：外表美麗的羅莎莉（娜迪雅特列什科維奇 飾）出生即全身布滿毛髮，為避免遭到異樣眼光，她只好每天刮毛剃鬚、努力隱藏這個祕密。但當羅莎莉嫁給經營咖啡館的亞伯（班諾馬吉梅 飾），在新婚之夜嚇到新郎之後，從此遭到對方冷漠以待。羅莎莉難過之餘，捲起衣袖專心經營咖啡館，但她決定展現真實自我，驕傲地蓄鬚登場，頓時村民奔向走告，咖啡館突然門庭若市。
凱薩獎女星娜迪雅特列什科維奇，為拍攝《時髦女子》每天凌晨3點就得起床，將毛髮一根根黏在身上，特殊化妝還讓她皮膚紅腫發炎。娜迪雅優雅與韌性的演出，獲得外媒五顆星高分好評：「美麗且大膽！」更一舉勇奪昂古萊姆法語電影節（Festival du Film Francophone d'Angoulême）最佳女主角大獎。
導演史黛芬妮迪朱斯托認為，「人性的偏見」隨時可能摧毀一個獨特而與眾不同的人，她藉電影《時髦女子》點出這份偏見，並讓角色羅莎莉以愛對抗一切，在偏見歧視下堅定活出自己。《時髦女子》7月19日起在台上映。