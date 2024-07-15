特企／維多麗亞酒店中秋雙主題月餅禮盒限量登場

搶攻中秋月餅市場商機，維多麗亞酒店今年首度推出月餅《璀璨中秋》雙禮盒，首款為「月影雅饌」以經典廣式月餅口味呈現，定價980元，特製款則是主廚運用在地食材製作而成的「好柿花生」禮盒，定價1,180元，即日起至7月31日前訂購，可享早鳥85折優惠。
西點副主廚薛瓊玫運用中西甜點精萃設計出「好柿花生」禮盒，打造一款吃得時尚、驚艷視覺的月餅新創意，內含有兩顆「好柿」、兩顆「花生」燒菓子及四顆可麗露（原味、黑芝麻、柳橙及抹茶）。「好柿」燒菓子，特別選用新竹新埔的柿餅，新埔常年有「九降風」之氣候現象，所產之柿餅品質特別優良，製作時先將柿餅打碎後拌入伯爵奶茶作為基底，口感同時呈現果肉中奔放出奶香的特殊風味，菓子中間加入鹹蛋黃，葉子則是以靜岡抹茶粉作為風味上的點綴，是道中、西技法融合的特殊呈現。「花生」燒菓子則是先將花生烤至香氣濃郁色澤呈現金黃後，冷卻、切碎保留口感，拌入花生碎、花生粉及白豆沙作為內餡，最後包裹一塊黑糖麻糬，外表吸睛，品嚐起更是層次豐富，讓人欲罷不能。「月影雅饌」禮盒內含8顆，口味選用市場上最廣受好評的金沙流心奶皇及棗泥蛋黃的經典款式，適合闔家品嚐享用，金沙流心餡料鹹甜交織，讓人食指大動，滿滿的棗泥與蛋黃的組合，是廣式月餅中的首選。
本次月餅口味設計結合了在地食材、中西式點心的技法精髓，風格多元、創新有巧思，希望傳遞溫暖的祝福及心意，分享給賓客朋友們，也作為中秋佳節時親朋好友、公司行號間的送禮首選，除了早鳥優惠外，大宗訂購依門檻另享折扣，詳情請洽維多麗亞酒店官方網站。