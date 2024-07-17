麥當勞「歡樂送優惠」送家家酒玩具！買一送一OREO冰炫風吃到今天

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好久不見的麥當勞玩具要搶吧！原本報名麥當勞「小麥麥體驗營」才會送的超萌「小麥麥家家酒組」玩具，現身最新麥當勞「歡樂送優惠」了，即日起至8月20日（或送完為止），使用歡樂送網路訂餐滿399元，就會隨餐「免費贈送小麥麥家家酒組」乙款（款式恕不指定，送完為止），擬真縮小的漢堡組、收銀機組、飲料機組、煎爐機組、玉米杯組、服務員配件組，共有6種小麥麥專用工具，好多網友搶來給家中主子貓皇、或萌犬拍照有夠可愛。
📌麥當勞「OREO冰炫風買一送一」消暑必吃！
麥當勞最新APP全球版優惠券，大放送消暑優惠「單點OREO冰炫風買一送一」只到今天；本週還有「買超值全餐送蛋捲冰淇淋」、「買超值全餐送4塊麥克雞塊」雙重加菜好康。而晚間18:00～21:00限定99元超省晚餐，也繼續吃「麥香雞＋中薯＋38元中飲」、「麥香魚＋中薯＋38元中飲」都特價百元有找。提醒大家每券限兌換一次，不適用歡樂送、Uber Eats、foodpanda及部分餐廳喔。
📌麥當勞集滿3張得來速熟客券「免費吃大麥克」
麥當勞得來速熟客券「免費吃大麥克」暑假回歸！即日起至7月30日，至麥當勞得來速消費任何餐點產品（不含醬包、粉包及其他非單獨銷售產品），每車次可獲得「熟客券」乙張；集滿3張可於下次至得來速消費時，出示並「免費兌換大麥克」乙個（兌換期間自6月26日起至8月5日止），限定得來速窗口購餐優惠；不得更換或加價升級其他產品、兌換現金、使用得來速貴賓卡或與其他優惠合併使用。
📌肯德基6顆原味蛋撻199元！7塊咔啦脆雞299元
肯德基暑假也祭出優惠活動幫應援，7月19日至7月21日週末，全台爽吃「原味蛋撻禮盒6顆199元」、「7塊咔啦脆雞299元」，好康最低62折起無痛吃一波。再加碼新上市酥脆爽辣的「熱辣煙燻脆雞PK餐」也推出超值嚐鮮價，7月12日起「熱辣煙燻脆雞 x 2＋雙色轉轉QQ球＋百事可樂(小)」只要160元一人獨享吃超飽。
現在使用預訂快取也「加1元多一件」優惠，購買指定桶餐「加1元多一塊」咔啦脆雞、購買XL套餐「加1元多一顆」原味蛋撻！推薦分享「在家吃雞」外送指定優惠，輸入優惠代碼「50390」開吃「咔啦脆雞 x 4＋原味蛋撻 x 4＋上校雞塊 x 4＋香酥脆薯(大)＋可樂(中) x 2」才399元就搞定。