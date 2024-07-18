這款輕量護脊書包在好市多上架 掀起網友熱議人氣夯

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有家長留言：「小五的兒子覺得走路上學時輕鬆好多」、「這牌子書包很耐用，用不壞。兒子從小1開始背到現在即將升小六了！一咖書包用5年了，實在划算」、「這牌子的書包很好用，很輕、空間也大，我女兒從3到6年級共背了四年，髒了女兒會自己洗也不會壞」、「很耐用！唯一缺點是10個小朋友8個都一樣」。
Tiger Family書包除了在好市多上架外，還在各大直營門市推出不同的促銷活動，並且提供多款花色選擇（好市多限量六款花色）。同時，Tiger Family由藝人鍾欣凌代言，已連續四年代言的她，真心推薦這款書包真的很不一樣。
鍾欣凌說，Tiger Family是超過50年的老品牌，品質有保證。書包的專利磁扣設計，讓小朋友開關書包變得超級方便。此外，這款書包還榮獲了全球16項國際認證與獎項，實至名歸。書包是採用高科技回收的海廢料製成，既環保又實用。書包的360度護脊系統設計，有效減輕孩子背負壓力，讓孩子背起來輕鬆又舒適。
Tiger Family書包在全球50個國家銷售，在台灣創下獲獎第一、銷售第一、售後服務第一佳績。鍾欣凌希望與Tiger Family一起守護孩子的健康與未來。