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這款輕量護脊書包在好市多上架 掀起網友熱議人氣夯

▲輕量護脊書包Tiger Family品牌，近來在好市多上架後掀網路熱議。（圖／業者提供）
▲輕量護脊書包Tiger Family品牌，近來在好市多上架後掀網路熱議。（圖／業者提供）

記者金武鳯/綜合報導

孩子離開幼稚園升上國小後，作業逐漸增多，愈來愈重的書包可能造成孩子姿態不良，家長在挑選書包時要特別注意。已逾50年的輕量護脊書包Tiger Family品牌，近來在好市多上架後，由於輕便耐用特點在網路引起熱議，許多網友分享「一咖書包用了5年」等心得，讓這款書包迅速成為人氣商品。

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一位家長在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中分享，她在高雄中華店的好市多看到Tiger Family書包特展，價格3000元有找，還附贈雙層鉛筆袋、功課袋、補習袋及一組鉛筆。她直呼「價差超多超划算的～」，貼文一出，引起了眾多家長熱議。

▲一位家長在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中分享心情。（圖／業者提供）
▲一位家長在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中分享心情。（圖／業者提供）
有家長留言：「小五的兒子覺得走路上學時輕鬆好多」、「這牌子書包很耐用，用不壞。兒子從小1開始背到現在即將升小六了！一咖書包用5年了，實在划算」、「這牌子的書包很好用，很輕、空間也大，我女兒從3到6年級共背了四年，髒了女兒會自己洗也不會壞」、「很耐用！唯一缺點是10個小朋友8個都一樣」。

Tiger Family書包除了在好市多上架外，還在各大直營門市推出不同的促銷活動，並且提供多款花色選擇（好市多限量六款花色）。同時，Tiger Family由藝人鍾欣凌代言，已連續四年代言的她，真心推薦這款書包真的很不一樣。

鍾欣凌說，Tiger Family是超過50年的老品牌，品質有保證。書包的專利磁扣設計，讓小朋友開關書包變得超級方便。此外，這款書包還榮獲了全球16項國際認證與獎項，實至名歸。書包是採用高科技回收的海廢料製成，既環保又實用。書包的360度護脊系統設計，有效減輕孩子背負壓力，讓孩子背起來輕鬆又舒適。

Tiger Family書包在全球50個國家銷售，在台灣創下獲獎第一、銷售第一、售後服務第一佳績。鍾欣凌希望與Tiger Family一起守護孩子的健康與未來。

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