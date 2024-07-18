清華大學辦立式划槳及獨木舟體驗營 激發學生水域探險精神
配合教育部體育署「區域性水域運動體驗推廣活動」，清華大學辦理「立 式划槳（SUP）及獨木舟體驗營」，活動分為2個梯次16個時段，共吸引500 位來自大專院校學生、高中、國中及小學生參加，在專業教練指導下，引導學 生走出課堂，深入大自然，啟發他們對水域活動的熱愛與關注。
記者黃建霖/綜合報導
為了確保立式划槳（SUP）及獨木舟體驗營的專業性和安全性，清華大學 特別在7月8日及9日先行舉辦了教練培訓營，進行理論課程及實地操作，培 養具備專業技能的教練，確保他們能夠指導學生正確操作立式划槳（SUP）和 獨木舟，同時具備處理突發情況的能力。
學生們在專業教練的指導下，藉由這 次活動學習操控立式划槳（SUP）和獨木舟，掌握相關的安全技能，並提升他 們的水域運動技巧，希望成為愛上水上運動、培養終生運動習慣的契機。 去年，清華大學啟動了成功湖的環境整治計劃，不僅恢復了湖泊的自然美 態，還改善了其水質和生態環境，成為了適合立式划槳（SUP）和獨木舟活動 的理想場所，並成為了清華大學新興的水上運動基地，在探索成功湖美景的過 程中，學生們將體會到水域運動的樂趣，並發展出對大自然的敬畏與關愛。
清華大學體育室主任陳國華表示：「立式划槳（SUP）和獨木舟體驗營不僅 僅是一場運動的挑戰，更是對大自然敬畏與親近的深刻體驗，謝謝教育部體育 署的計畫、國立清華大學、國立清華大學總務處、國立清華大學人文社會研究 中心及教育部體育署北區開放水域運動教育中心（國立臺灣海洋大學）的支持 與協助，讓我們透過這個活動，讓學生能在欣賞成功湖美景的同時，培養學生 們對於水域活動的探險精神和對環境保護的認識，同時也增強他們的團隊合作 能力。」
立式划槳（SUP）及獨木舟體驗營的舉辦，不僅推動了水域運動的普及 化，希望激發學生對環境保護的意識，並引導他們養成健康的生活習慣。