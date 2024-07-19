影／灰熊新星周志豪腳踝明顯扭傷提前退場！命中率百分百還拿6分
NBA曼斐斯灰熊今（19）日在夏季聯賽對上紐奧良鵜鶘，新秀周志豪（Zach Edey）僅出賽8分鐘，在一次防守中落地時不慎踩到對方的腳，導致右腳踝扭傷提前退場，留下6分3籃板1火鍋的數據，終場灰熊在Scotty Pippen Jr.全場17分6籃板11助攻的好表現下，終場以88:77擊敗鵜鶘，拿下4連勝，目前關於周志豪的傷勢沒有進一步消息，但受傷後周志豪還能自行走回休息室，根據《ESPN》報導退場後周志豪腳上包著冰袋還能四處走動，似乎沒有大礙。
記者吳政紘/綜合報導
夏季聯賽首秀拿「雙十」 周志豪期待值拉滿
周志豪大學時期效力普渡大學，在今年NBA選秀在首輪第9順位被灰熊挑中，開啟NBA生涯，球隊期望他成長為下一個Pau Gasol，夏季聯賽首秀，周志豪就拿下14分、15籃板、4火鍋，在今天的比賽，周志豪出賽8分鐘，命中率百分百，拿下6分3籃板1火鍋，在禁區的展現出多樣的進攻手段，若不是因傷退場，周志豪可能會打出更好的表現。
周志豪退場後，灰熊禁區改由GG Jackson II坐鎮，全場繳出17分、7籃板、6助攻的成績，Pippen Jr.全場17分、6籃板、11助攻接近大三元的表現，兩人率領灰熊終場以88:77擊敗鵜鶘，灰熊在夏季聯賽目前4勝0敗，暫居龍頭。
根據《ESPN》報導，周志豪在受傷後自行走回休息室，在休息室周志豪腳上包著冰袋四處走動，似乎沒有大礙，但記者也擔心這樣的情形會讓他的傷勢加劇，也表示似乎沒有人擔心會有更嚴重的傷勢會出現。