創新研發成果落地　中山醫大首家衍生企業慶山生醫

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中山醫大產學營運處下轄育成中心、技術移轉中心、新創事業營運中心等三大部門，透過前瞻性佈局，並提供一條龍的服務與產業鏈結，以創立更多新創衍生事業體為目標。
慶山生醫股份有限公司是中山醫大成立的第一家新創衍生企業，所有的研發成果與創新技術皆由中山醫大提供，並由校友賴珍珠擔任董事長、營養系教授徐慶琳擔任董事兼研發長。今開幕茶會中，慶山生醫創始股東周英香、董事林傳凱、監事李明勳與中山醫大產學長吳鴻明等校內師長皆出席共襄盛舉。
慶山生醫董事長賴珍珠表示，因指導教授徐慶琳的創業邀請，讓她在幫助人類健康的道路上，多了亦師亦友、併肩前進的夥伴，她也感謝創始股東周英香加入相挺、中山醫大產學營運處的全力輔導，讓慶山生醫順利誕生。未來，慶山生醫將秉持企業理念，用心研發好產品、回饋社會公益，做對人類有幫助的事，讓愛善循環。
研究成果豐碩的中山醫大營養系教授兼學務長徐慶琳，擔任慶山生醫董事兼研發長，主要研究包括植物多酚複方、梅精複方、益生菌產品、米蛋白產品、豆渣水解產品、龍眼花萃取物、黑蒜萃取物、仙草萃取物等，這些產品均聚焦於抗肥胖、抗疲勞、增加肌力、改善代謝症候群及高尿酸等健康問題。徐慶琳指出，慶山生醫將中山醫大用心研發的成果商品化，讓民眾能夠在專業、信任與安心的條件下，選擇安全且有效的保健產品。
校方表示，慶山生醫以中山醫大產學營運處為後盾，讓教授的研究成果透過業界的實務經驗，形成強大的合力，未來必將創造出豐碩的經營成果，並推出功能性的指標商品，促進健康產業的新發展。