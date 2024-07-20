特企／《2024會員經濟趨勢論壇》決勝新賽局　顧客數據資產再賦能

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1. 專業觀點分享：美庫爾台灣董事總經理、美庫爾顧客體驗亞太區總裁麥俊彥、凱度洞察台灣董事總經理王曉娟等行業領袖，剖析會員數據資產的關鍵趨勢與未來發展。
2. 實戰策略對談：涵蓋零售、美妝、通路、汽車、餐飲、營養健康七大產業領導品牌，探討會員資產數據的實戰應用與策略佈局。
3. 啟動前沿技術與人才議題的領先佈局思維：Salesforce深入探討AI-CRM、Digital Twin等新興行銷技術對會員數據管理的影響，並討論CXM人才的培養與未來發展。
美庫爾(Merkle)董事總經理(Scott Hsia)表示: 「當會員數據資產成為競爭籌碼時，成功的數據驅動轉型，首要之務是正視組織當前的數據資產運用的問題意識。美庫爾(Merkle)秉持 "以消費者為核心的商業感賦能" 理念，以三大感知(方向感／動力感／控制感)並擁有破框的贏家思維，為企業在新會員數據經濟賽局中脫穎而出。
美庫爾台灣發布之「2024顧客資產管理競爭力大調查」中調查亮點摘要
- 企業面對CRM投資心動與行動的距離甚鉅: 高達65%的台灣企業認為CRM在企業戰略中為極重要的核心策略，但公司認為CRM議題重視度僅達14%。而極度重視CRM的企業中高達32%的CRM主管為C-Level，可見品牌對於CRM部門關注度也反映在部門主管的指派上。
- CRM年增投資率>5%之品牌更傾向導入專業陪跑教練: CRM 年增投資> 5% 的企業主，認為投資重點在 “導入”外部顧問團隊合作；CRM年增投資< 5% 的企業主 投資策略的差異偏向於 “增加”營運專業⼈⼒、與會員制度優化
- C-Level與中階主管CRM視角差異:當CRM 主管為C-Level時 認為最需要投資的⼯具為⾏銷⾃動化、LINE as CRM；當 CRM 主事者為中階主管時，則認為最需要投資CRM系統
本論壇為企業提供一個絕佳的視野，讓企業掌握最新的會員數據資產趨勢，探索前沿技術應用，並加強人才培養，助力其在激烈的市場競爭中脫穎而出、成為會員數據資產經濟潮流的領先贏家。
關於美庫爾（Merkle）
美庫爾是一家領先的數據商務驅動顧客體驗顧問管理公司，專注於跨平台提供獨特的個人化客戶體驗。30 多年來，財富 1000 強公司和非營利組織一直與美庫爾合作。美庫爾擁有超過13,000 名員工，總部位於美國馬里蘭州哥倫比亞，在歐洲、中東和非洲和亞太地區(包含台北)設有 50 多個辦事處。
美庫爾台灣集結跨專業領域的菁英，打造具備全方位商業視野、問題應變顧問諮詢，以及擁有整合策略與全端執⾏能力的專業戰隊。團隊累積超過3,500萬會員數的顧問諮詢經驗、服務超過60個企業品牌主，並具備⾏銷科技產業專業認證50張以上，持續保持對科技趨勢的⾼度掌握與應⽤主導能⼒。5大核心專長包含
1. 商業策略管理設計：
以會員資產動能管理顧問診斷的五層架構方法論，協助釐清並定義組織商業目標及內/外部問題。
2. 顧客價值路徑設計：
為品牌顧客量⾝設計會員資產增長⽅程式、演算標籤與行銷策略，精準與會員溝通並經營，有效掌握未來商機。
3. 會員互動介⾯與⾏銷管理：
提供消費者數據與AI科技驅動的服務體驗轉型建議，從品牌⾃我服務⾓⾊定位啟動的功能、平台與數據串接。
4. 系統與數據流管理：
診斷數據源品質、系統(數據)衝突與⼈機流程合理性，協助品牌打造貫穿消費者旅程漏⽃，建構Digital Twin (數位孿⽣)的全景數據新視野。
5. 決策智能化與⾏銷⾃動化設計：
針對顧客價值路徑與會員活性指標的疊合應⽤、會員資產管理儀表板設計與執⾏開發，其中包含年度營運KPI模擬設計與營運績效動態追蹤，以及⾏銷⾃動化旅程腳本設計與代維運。