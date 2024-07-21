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女導遊大暴走！不爽52人「僅買4000元商品」　遊客遭逼下車全傻眼

▲一名女導遊不爽跟團的52名旅客只花人民幣900元（大約台幣4089元），在遊覽車上破口大罵。（圖/Tik Tok）
▲一名女導遊不爽跟團的52名旅客只花人民幣900元（大約台幣4089元），在遊覽車上破口大罵。（圖/Tik Tok）

記者張嘉哲/綜合報導

跟團旅遊就是有這種問題！近日大陸天津有一名女導遊帶團出遊，車上一共有52人，結果到一處景點時，女導遊疑似與商家有抽取利潤關係，發現整車52人僅消費人民幣900元（大約台幣4089元），讓她氣得在車上大罵遊客，甚至說出「你們現在不買我們走不了」，由於用詞太過激烈，跟團遊客都非常傻眼，紛紛錄下影片上傳網路，引起廣大迴響。

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一名大陸天津的女導遊近日帶一團有52的旅行團出遊，結果在一處天津購物中心景點集合之後，女導遊突然在車上開噴「你們就是這樣對待我的是嗎？這不是相當於白嫖我嗎？都是這麼大的年紀人了，不知道怎麼回事嗎？一車52個人買了900塊錢（人民幣），我現在賠都賠死啦，那麼多人空手出來，為什麼就不能花10塊錢，花20塊錢，支持我一下呢？」

隨後女導遊講到激動處，更是直接噴出「你花錢你叫上帝，你不花錢就是狗屁」的激烈言語，後來甚至直接強逼車上的遊客下車表示：「叔叔阿姨，你們今天不買東西我們走不了，900塊錢我們走不了你們知道嗎？有買東西的叔叔阿姨不用下車，沒買東西的你還得給我下車，什麼時候買到1500元、2000元我們再走。」

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▲大陸一名女導遊在遊覽車上大爆走，怒嗆遊客「不買東西就是狗屁」，引起討論。（圖/Tik Tok）
影片曝光後，在社群被瘋狂討論，不少網友傻眼表示「真的太誇張，不喜歡跟團就是這樣，一堆導遊跟店家在那裡談抽利潤，真的很可悲」、「這麼兇，車上叔叔阿姨可以忍，我要是在場就跟他對槓了」、「真的沒必要把話講成這樣....」、「這種導遊該被開除吧。」

而後來由於在網路上引起太大迴響，天津市文化和旅遊局啟動調查，結果才發現該名女導遊的導遊證因有效期滿未申請換發，已於2023年9月9日被註銷，現在是一位無證導遊，通報又被指出言詞失當並且不當所得，最終被處以頂規3萬元人民幣（約台幣13.6萬）的罰款，並沒收違法所得。

@anferneeleesn7月19号天津女导游嫌弃乘客购物少当场发飙，强制购物 “不买到一千五、两千别想走‘’

♬ 原声 - LittleRedMoon - LittleRedMoon
跟團旅遊「躲避地雷2大原則」！旅費太低就是有鬼

事實上，這種導遊「強迫購物」的事件層出不窮，在台灣有遊客跟團時也有發生過，像是過去有網友一行13人報名了南韓釜山5天4夜旅行團，每人團費只要1.5萬，原本以為撿到便宜，結果從第4天開始，出現了一大堆購物行程，13人後來沒買還被關在小房間裡，整個過程相當駭人。

那麼要防止這種事情發生，該怎麼預防呢？首先就是記得「超低價團費」絕對有鬼！旅行社在推行程時，不可能做無本生意讓自己虧錢，因此當你看到「超低價團費」時，建議都不要選擇這類跟團，不是一堆購物行程就是行程時間縮超短。另外跟團出遊就要選擇「大品牌的旅行社」，萬一出國出包，至少還比較有保障一些哦！暑期旅遊高峰，要出國也要先懂得避開雷團2大原則！

▲地勤指出，行李箱束帶應該是要穿過上方手把綁成直向，才不會在運輸過程中脫落。（示意圖／Pexels）
▲記得出國要跟團秉持2大原則，「團費過低」的不要選！要跟團選擇「大品牌旅行社」。（示意圖／Pexels）

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