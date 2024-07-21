女導遊大暴走！不爽52人「僅買4000元商品」　遊客遭逼下車全傻眼

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隨後女導遊講到激動處，更是直接噴出「你花錢你叫上帝，你不花錢就是狗屁」的激烈言語，後來甚至直接強逼車上的遊客下車表示：「叔叔阿姨，你們今天不買東西我們走不了，900塊錢我們走不了你們知道嗎？有買東西的叔叔阿姨不用下車，沒買東西的你還得給我下車，什麼時候買到1500元、2000元我們再走。」
影片曝光後，在社群被瘋狂討論，不少網友傻眼表示「真的太誇張，不喜歡跟團就是這樣，一堆導遊跟店家在那裡談抽利潤，真的很可悲」、「這麼兇，車上叔叔阿姨可以忍，我要是在場就跟他對槓了」、「真的沒必要把話講成這樣....」、「這種導遊該被開除吧。」
而後來由於在網路上引起太大迴響，天津市文化和旅遊局啟動調查，結果才發現該名女導遊的導遊證因有效期滿未申請換發，已於2023年9月9日被註銷，現在是一位無證導遊，通報又被指出言詞失當並且不當所得，最終被處以頂規3萬元人民幣（約台幣13.6萬）的罰款，並沒收違法所得。
跟團旅遊「躲避地雷2大原則」！旅費太低就是有鬼
@anferneeleesn7月19号天津女导游嫌弃乘客购物少当场发飙，强制购物 “不买到一千五、两千别想走‘’
♬ 原声 - LittleRedMoon - LittleRedMoon
事實上，這種導遊「強迫購物」的事件層出不窮，在台灣有遊客跟團時也有發生過，像是過去有網友一行13人報名了南韓釜山5天4夜旅行團，每人團費只要1.5萬，原本以為撿到便宜，結果從第4天開始，出現了一大堆購物行程，13人後來沒買還被關在小房間裡，整個過程相當駭人。
那麼要防止這種事情發生，該怎麼預防呢？首先就是記得「超低價團費」絕對有鬼！旅行社在推行程時，不可能做無本生意讓自己虧錢，因此當你看到「超低價團費」時，建議都不要選擇這類跟團，不是一堆購物行程就是行程時間縮超短。另外跟團出遊就要選擇「大品牌的旅行社」，萬一出國出包，至少還比較有保障一些哦！暑期旅遊高峰，要出國也要先懂得避開雷團2大原則！