人間微光／甲蟲達人的巧克力冒險工廠

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很無奈，又不知道問誰，第二天我去菜市場問賣菜的阿姨阿嬤，請她們教我怎麼炒菜，我從不會問到會，煮飯越來越進步。我本來就是一個喜歡自己動手做的人，煮飯很好玩，變化性很大。
家裡開店賣水族生物，我則對甲蟲情有獨鍾，爸媽常帶我們去山上玩，我採集很多甲蟲，還曾夢想開一間甲蟲展示館。魚跟昆蟲都不會講話，要跟他們溝通，就要透過觀察，所以培養出我的觀察力。我可以看螞蟻看一整天，不會無聊，像看電影一樣。
甲蟲不好採集，我自己孵育，他們喜歡吃朽木，我就去了解木頭怎麼腐朽，研究發酵的奧秘。大自然是我的實驗室，我在野外觀察發酵過程，再把東西帶回家，退伍回來22歲，開始認真鑽研發酵，一次可以做1、2百種數據。
我學歷不高，高職夜校念廣告設計科，沒有讀大學，但我喜歡吸收知識，逢人就問。就像發酵這件事，我去園藝店問，也會跟屏科大的學生聊，後來還遇到一個博士，跟他討論發酵原理。
這些知識我不是從學校上課學到的，都是自己摸索。只要你對一件事情有興趣、有熱忱，你的想像力就會很豐富，會想出幾百種可能性。然後你必須去證實、嘗試，不能懶惰，因為很多人很會想，但不願意去試，或者有人嘗試失敗了就停止，而我是很敢想、很敢做的人，不會被框架限制。
在山上待久了，除了對昆蟲很熟，我也開始研究植物，畢竟如果在野外受傷，不方便看醫生，可以就地取材找解藥。我很幸運認識一個很好的草藥老師，學了很多植物知識。
有一陣子，我在當昆蟲講師，也在開青草課程，幫別人上課。有趣的是，來上昆蟲課的大多是小朋友，來上草本課的都是長輩。其實銀髮族的身上有更多寶可以挖，他們也懂很多，我覺得我不是去上課，是互相學習的。
當時我太太生完小孩坐月子，一些好心的老長輩採了很多「大風草」給我，大風草就是客家人做月子沐浴用的藥草。不過，大家採來的種類都不太一樣，我發現記憶已經有斷層，老人家記憶模糊，年輕一輩的不認識，於是我翻書研究、實地去找，野外其實不好找，我就向家裡還有在種植的人收購。
後來，我把大風草的沐浴產品經營成品牌，賣給有需要的人，我沒有開店面，客人大多打電話訂貨，我沒有開店壓力，只是想把客家古早傳統的智慧找回來。
10年前爆發油安事件，人心惶惶，我在做手工皂，想找安全的油。想說自己榨油省錢又安心，我就買了一台榨油機，結果試過很多原料，榨出來的油又少又貴，我就開始苦惱要找什麼原料。
當時很多屏東農民在檳榔樹下種可可，想提升額外收入，不料可可樹長大後，當初願意收購可可豆的人因為價格太貴不收了，於是爆發可可砍樹潮。我急著要榨油原料，就去收購可可豆，本來以為撿便宜，想說頂多幾千塊，沒想到第一次收豆子就花了十幾萬塊，嚇一跳，但我話說出去了，又不能反悔。
剖開果莢挖豆子，第一步就遇到曬不乾的問題，原來豆子膠質太多，要先發酵才能曬乾，但網路上根本查不到可可豆發酵的資訊，只有一些照片。還好，我以前養甲蟲時研究過發酵，就自己測試、做變化，後來成功了，豆子曬乾，可以榨油，做出來的手工皂品質好，口碑不錯，我也幫助了可可農民。
雖然我發酵出不同風味的可可豆，但不知道發酵得好不好，想找一個有公信力的單位，來認定發酵的品質好壞。2018年，我太太找了一個巧克力比賽，本來我只想拿豆子參賽，但沒有豆子選項，只好報名純度最高的黑巧克力項目，想說性質最相近。
我從來沒有做過巧克力，2週內要把巧克力做出來。我買了最基礎的設備，精磨機、刮板和模具，上網看一些YouTube教學影片，再自己摸索調整，用最傳統的方式製作，終於趕在比賽前做出第一片巧克力。
做出來的時候我嚇一跳，因為吃起來酸澀苦，不是我印象中香甜的巧克力。後來我才知道，這才是巧克力最純正原始的味道。而透過前置的發酵，可以去除苦澀；透過調溫，可以帶出成品的光澤。
第一次誤打誤撞參賽，幸運地在亞太區拿到1面銀牌、1面銅牌，主辦單位說我晉級世界大賽，不久後我和太太飛去義大利，這是我第一次出國，目的其實只是去品嚐各國的巧克力，還有瞭解自己發酵技術的好壞而已。
沒想到，我拿下4面金牌，我連我得了什麼獎都不知道，上台領獎時，還不確定唸到的人是不是我。後來查了才知道，這是全世界最頂尖的巧克力比賽，我拿的是最高規格的獎項。
回來之後，原本沒有想要踏入這一行，可是消息傳開，有人打電話來訂巧克力，一開始只答應了1個2個，可是後來每天幾百通電話。開店需要很多錢，我硬著頭皮向銀行貸款，1個月內迅速把店開起來，從零開始，到現在順順地經營5年了。
我做的是最單純的巧克力，沒有任何添加物，只有可可豆和糖。我的店裡也只賣巧克力，沒有飲料、冰淇淋等其他衍生產品。我追求巧克力最真實原始的味道，做巧克力就像煮菜一樣，比例不同，就有多元的芬芳和味道，我一直學習、精進，每年都去參賽，也年年得獎。
有人說我們的巧克力有感動人心的感覺，而我的初衷，就是想幫助屏東的可可農，還有介紹最純粹的巧克力給消費者而已，我只是一個中間的轉換者。
從研究昆蟲和植物、做手工皂、榨油到做巧克力，我一直在進化，因為我覺得，人生不能停留在某一個階段，要不斷前進才行。我喜歡想像，沒有框架可以框著我，我想站在別的星球看地球，了解地球上所有的知識。
我喜歡人生有很多不同的變化，就跟巧克力一樣。
（曾志元／45歲／屏東人／巧克力業者）
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