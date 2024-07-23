粵菜港點吃到飽快衝！六福萬怡1099元爆吃46道 故宮晶華每人千元
台北六福萬怡酒店的粵亮廣式料理於即日起至8月30日，週一至週五午餐時段，推出「粵亮尋飽」粵菜港點吃到飽活動，從招牌港點「魚子燒賣皇」、「松露鮮蝦炸春捲」，到熱炒必吃「粵亮一品豆腐煲」、頂級精緻「蟲草松子松露餃」、創意開胃「涼拌蟲草蜇絲」等，共 46 道粵菜及港點皆無限吃到飽，成人售價1,099元+10%起。另外，故宮晶華因應8月2日至5日的台灣美食展，即日起於線上推出優惠，最低為每人千元就能吃到。
記者葉盛耀/綜合報導
粵亮廣式料理主廚特別精選46道美味佳餚，囊括港式點心、港式甜點、港式糖水、冷盤開胃菜、湯品、經典熱炒、風味主食、時令蔬菜等各式類別，師傅每天製作，通通都能無限續點。其中，推薦冷盤「涼拌蟲草蜇絲」，把傳統的涼拌海蜇皮，加入近期正夯的蟲草花，清爽開胃，還有熱炒必點「粵亮一品豆腐煲」，有特製醬，噴香濃郁、滑嫩入口，也有風味主食「臘味叉燒炒飯」、「豉油皇肉絲炒麵」等。
還有港點重頭戲，共有17道鹹點、4道甜點、2款糖水，其中招牌港點「魚子燒賣皇」，不僅保有外皮的韌感，更有爆嘴多汁的內餡；還有「松露鮮蝦炸春捲」，一口咬開酥脆的春捲皮，即可聞到松露香氣撲鼻而來，咬入口中可再細細品味飽滿鮮蝦內餡。甜點粵亮暢銷甜品「楓糖綠豆糕」，手工自製的綠豆泥吃起來鬆軟滑順，香而不甜膩。
另外，2024台灣美食展將於8月2日至5日在台北世貿一館登場，台北晶華酒店除了積極參展實體櫃位外，即日起也將搶先於官網開設「美食展專區」，各式優惠票券現買現用，其中包含每人千元有找的故宮晶華港點熱饌吃到飽券，最優惠為故宮晶華平日晚餐熱饌港點吃到飽四人優惠券，限定週二至週四晚餐時段，賣3999元，等於是每人約千元的優惠價。