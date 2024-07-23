《非常律師禹英禑》、《破墓》成功關鍵曝光！金馬團隊赴韓國取經

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導演程偉豪運用虛擬製作，完成金馬60開場影片大獲好評，他表示：「本次參訪瞭解到視效部門如何以精準的鏡頭設計及具體的拍攝方案，給予創作者如虎添翼的幫助，讓他印象深刻。」曾以《逆光飛翔》獲金馬獎最佳新導演的張榮吉也說：「透過工作坊讓他得以換位思考，從視效角度習得新知，更能夠回歸創作，帶給下部作品實現創意的多元方案。」
擁有《極速首爾》等代表作的VA Corporation，大方分享失敗案例與箇中學習，並啟動最新建造的LED虛擬攝影棚及XR技術，由4位台灣導演親自指導演員，測試虛擬製作的拍攝效果。獲獎無數的Dexter Studios，除了帶領學員參觀配有Dolby Atmos及Dolby Vision等頂級設備的工作室，更由案例導讀延伸至LED棚的實際操演，展現3D ICVFX等尖端技術，如何運用於《逃出寧靜海》等作品中。
以《非常律師禹英禑》、《破墓》聞名的Westworld，透過詳盡的案例分析破解常見迷思，並由穿戴動作捕捉系統的演員搭配實時攝影及追蹤技術，實地展示讓虛擬怪物現身拍攝現場的先進技術。全球知名的Scanline VFX於首爾設立的創新部門Eyeline Studios，也不藏私地揭露《幽遊白書》，以LED球形螢幕、170台攝影機及360度環景拍攝，精細捕捉演員臉部表情的獨家技術。