李晧禎無緣明星賽！她PO沒表情、折爛票根照片　粉絲心疼破表

《非常律師禹英禑》、《破墓》成功關鍵曝光！金馬團隊赴韓國取經

▲金馬海外工作坊赴韓國交換經驗，揭開《非常律師禹英禑》、《破墓》幕後致勝之道。（圖／Netflix提供）
▲金馬海外工作坊赴韓國交換經驗，揭開《非常律師禹英禑》、《破墓》幕後致勝之道。（圖／Netflix提供）

記者黃雅琪／綜合報導

金馬執委會與文化部影視及流行音樂產業局合作，日前率領26位台灣視效總監、製片、導演，前往首爾舉辦「金馬X韓國視覺特效海外工作坊」，包括Netflix以及4家頂尖視效公司，提供專業技術指導、熱情交換經驗，揭開神作《非常律師禹英禑》、《破墓》、《幽遊白書》的幕後致勝之道。

我是廣告 請繼續往下閱讀
金馬執委會也特別在7月20日午間舉行分享會，讓前往參與攝影、視效工作坊的影人現身說法，更吸引200多位台灣影視專業人士到場聆聽交流，包括知名監製葉如芬、編劇呂蒔媛、音樂人陳珊妮都前來共襄盛舉。希望藉由不同技術領域的交流，將海外的寶貴經驗化為影像創作持續邁進的動力，開啟對台灣影視創作與製作模式的多元討論。

▲Westworld精闢剖析，多元類型的虛擬製作技術。（圖／金馬執委會）
▲Westworld精闢剖析，多元類型的虛擬製作技術。（圖／金馬執委會）
導演程偉豪運用虛擬製作，完成金馬60開場影片大獲好評，他表示：「本次參訪瞭解到視效部門如何以精準的鏡頭設計及具體的拍攝方案，給予創作者如虎添翼的幫助，讓他印象深刻。」曾以《逆光飛翔》獲金馬獎最佳新導演的張榮吉也說：「透過工作坊讓他得以換位思考，從視效角度習得新知，更能夠回歸創作，帶給下部作品實現創意的多元方案。」

擁有《極速首爾》等代表作的VA Corporation，大方分享失敗案例與箇中學習，並啟動最新建造的LED虛擬攝影棚及XR技術，由4位台灣導演親自指導演員，測試虛擬製作的拍攝效果。獲獎無數的Dexter Studios，除了帶領學員參觀配有Dolby Atmos及Dolby Vision等頂級設備的工作室，更由案例導讀延伸至LED棚的實際操演，展現3D ICVFX等尖端技術，如何運用於《逃出寧靜海》等作品中。

以《非常律師禹英禑》、《破墓》聞名的Westworld，透過詳盡的案例分析破解常見迷思，並由穿戴動作捕捉系統的演員搭配實時攝影及追蹤技術，實地展示讓虛擬怪物現身拍攝現場的先進技術。全球知名的Scanline VFX於首爾設立的創新部門Eyeline Studios，也不藏私地揭露《幽遊白書》，以LED球形螢幕、170台攝影機及360度環景拍攝，精細捕捉演員臉部表情的獨家技術。

▲「2024金馬X韓國視覺特效 海外工作坊」完美落幕，Eyeline Studios講師群與學員大合照。（圖／金馬執委會）
▲「2024金馬X韓國視覺特效 海外工作坊」完美落幕，Eyeline Studios講師群與學員大合照。（圖／金馬執委會）

獨家／洪金寶二兒子爆娶妻！準媳婦劉奕兒「愛情長跑7年」回應了

獨家／初代黑澀會美眉賣情趣用品！瑪菲司1夜賺900萬　報稅2000萬

李小龍離世51年！昔棺木運送途中離奇爆開　香港名導還原幕後真相

三級片火辣女星消失24年！53歲近況曝光　現蹤日本暴肥變這樣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代