為何一堆藝人去中國？他分析「揭殘忍事實」：我也會放棄台灣市場
台灣藝人到中國演藝圈發展這件事，已經持續非常多年，雖然可以拓展知名度，但同時也是雙面刃，許多台灣藝人到中國之後，就被逼著要表態，甚至說出一些違心之論，引起大批台灣粉絲的不滿。而近日有網友在Threads分析台灣藝人紛紛前往中國發展的原因，曬出音樂串流平台的截圖，清楚可見在中國百大熱門歌曲排行榜上，出現的歌全部都是台灣歌手的歌，引起網友熱烈討論。
記者洪生儒／綜合報導
近日有網友在Threads上發文分析「台灣藝人會去中國發展的原因」，並貼出台灣跟中國的Apple Music熱門音樂排行榜前100名的截圖，從照片中可以看到，台灣的2023年度熱門歌曲排行榜中，幾乎全部都是K-POP、J-POP主題曲與演唱會歌曲，甚至前10名就有一半的歌曲是K-POP，像是(G)I-DLE、BLACKPINK等，NewJeans的〈Ditto〉更是排在第一名，其他韓團包含IVE、LE SSERAFIM以及aespa等，都有多首歌曲在台灣2023年度歌曲排行榜前100名中，可以感受到K-POP的魅力有多強大。
不過，從另一張截圖中可以看到，在中國大陸的2023年百大熱門排行榜中，前十名全部都被周杰倫一個人給包辦，包含了第一名的〈七里香〉，還有〈晴天〉、〈愛在西元前〉、〈夜曲〉、〈明明就〉、〈稻香〉等經典歌曲，不過只有〈七里香〉有出現在台灣排行榜中前十名。而中國排行榜裡的其他歌曲也幾乎都是台灣人唱的，或是在台灣發展的歌手所推出的作品，像是林俊傑、蔡健雅、孫燕姿、田馥甄等。
此外，原PO也特別統計了台灣跟中國的2023百大榜單，可以得知「中國大陸TOP 100排行榜裡面，有41首歌是周杰倫的，12首歌是林俊傑的，而台灣TOP 100排行榜裡面，有12首歌是周杰倫的，6首是林俊傑的，剩下基本都是韓團的歌曲。」讓原PO看了都直言：「我是台灣歌手的話，也會想放棄台灣市場，台灣人都在迷韓團。」
其他網友看到貼文後，都紛紛留言表示：「如果要避免台灣藝人去中國的話，可能要抵制韓團，好好保護台灣歌手」、「真的耶！自己也沒有多愛台灣藝人，卻又要人家不能去中國賺錢」、「周杰倫真的是神」、「說真的，中國給的錢就是比較多，在台灣太難賺了」、「在台灣沒市場，去國外發展確實很合理啊」、「近年華語樂壇真的沒有什麼厲害的作品，一堆新人都在跟風韓流，走不出自己的路。」