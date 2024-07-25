女星何以奇吃丼飯驚見「泡爛蒼蠅」！投訴1舉動被讚爆：天使客人
台灣女演員何以奇，過去出演過不少影視作品，包含《廉政英雄》、《三隻小豬的逆襲》、《正義的算法》、《此時此刻》等等，而她有時也會和粉絲分享日常生活，日前何以奇和粉絲透露自己到某間餐館用餐，沒想到卻在餐點裡面發現「泡爛的蒼蠅」，讓她嚇壞並立刻小聲與店員反應，最後店家也非常負責任，將餐點的費用全數退還並致歉，粉絲也大讚何以奇「小聲投訴」的舉動非常暖心：「天使客人啊！」
記者施以慧／綜合報導
何以奇23日在臉書上發文透露自己用餐吃到「驚喜」，讓她相當傻眼：「今天有點幸運，吃丼飯吃到1隻泡爛了的小指甲片那麼大的蒼蠅，怕是自己眼花還開手電筒確認無誤才小小聲的跟店員說。」並表示店家對此非常負責，讓她直接銷單退錢。
後續何以奇也表示她清楚店家也不希望其他客人聽到，所以才小聲投訴：「在外面吃飯碰到這種情況我都是比店家還怕被其他客人聽到，畢竟小蟲真的防不勝防，這種事情很難避。店家很負責的說直接銷單，我反而有點歹勢，不知道這種情況店員會不會被上面罵？」甚至還擔心員工被老闆責罵。
對於何以奇不僅為店家著想，也站在員工的角度換位思考一事，粉絲們紛紛大讚：「天使客人啊」、「妳很棒！會先替人著想的人令人尊敬，而不是想著把事情鬧大」、「我也是都小聲的跟店員反應，那如果好吃的，我都會正常音量稱讚他們」、「每個人都能多體諒別人一些，世界更美好！」