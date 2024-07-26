影／曼城美國行Guardiola大秀投籃！曾助塞爾提克破解獨行俠防守
英超豪門曼城目前正在美國進行季前熱身賽，曼城官方也在IG發出球隊總教練Pep Guardiola在參與活動時大秀投籃，籃下打板、底角三分都可以，曼城在標題寫下從Joe Mazzulla身上學到的一兩件事，根據曼城隨隊記者Jack Gaughan的報導指出，在NBA總冠軍戰時，Guardiola曾受邀前往波士頓，據傳Guardiola幫助Mazzulla破解獨行俠防守，對此Guardiola表示，「我們談論的是控制球權的問題，真的很不錯。」
記者吳政紘/綜合報導
受邀擔任嘉賓 Guardiola大談戰術
在今年NBA總冠軍賽開打前，塞爾提克邀請Guardiola擔任嘉賓，並與Mazzulla相見歡。而Guardiola在總冠軍賽G1現身球場，與Mazzulla聊天之餘，還認真與他談論戰術，在今天的活動中被問及此事時，Guardiola說：「我很榮幸，能夠在決賽前幾天聽到比賽計劃。」
Mazzulla是一位不折不扣足球鐵粉，今年2月他曾飛到英國參觀曼城足球學院，並親自拜訪Guardiola，兩人還互換球衣。據《The Athletic》報導指出，Mazzulla一直在研究Guardiola為曼城設計的複雜戰術，並稱Guardiola是「任何層級、任何運動中最出色的總教練」。
曼城此趟美國季前行，預計將進行4場比賽，分別對上蘇超塞爾提克、AC米蘭、巴塞隆納、切爾西，結束美國行後，曼城將返回英國準備新賽季的英超。