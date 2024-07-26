道奇Kershaw回歸登板！Ramirez成犧牲品 本季第四度遭指定讓渡
美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇明星左投Clayton Kershaw，被球隊移出60天傷兵名單，放進40人名單，今（26）日也迎來本季初登板，繳出4局失2分的表現，而為了讓Kershaw回歸，道奇選擇「DFA」（指定讓渡）牛棚投手Yohan Ramírez，而這也是Ramírez本季第4次遭到DFA，Ramírez在道奇27場都是後援，吞下4敗、防禦率為5.52，共投29.1局賞27次三振，丟11次保送，表現不理想也成為被道奇捨棄的原因。
記者吳政紘/綜合報導
最悲情投手 Ramírez本季四度遭DFA
Ramírez開季時是大都會的一員，在4月8日遭到DFA後，4月13日被金鶯撿走隨後在5月2日又被DFA，5月6日大都會又從金鶯手中撿回Ramírez，9天後，5月15日大都會再次DFARamírez，道奇在5月20日撿走Ramírez。
加盟道奇後Ramírez27場出賽都是後援，吞下4敗、防禦率5.52，共投29.1局投出27次三振，被打擊率為2成83，每局被上壘率為1.47，Ramírez本季共計出賽37場，吞下5敗，防禦率5.98。
Kershaw的回歸無疑是給道奇的先發輪值打了一劑強心針，道奇雖目前穩居美聯西區龍頭，但投手群傷兵滿營，進入到季後賽後，將成為道奇的隱憂，Kershaw的回歸除了可以稍微減緩牛棚的壓力外，他的經驗也是目前道奇年輕投手所欠缺的。