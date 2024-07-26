李明川撿手機送服務台！事後被通知「失主要告你」 律師曝2下場
李明川是台灣知名造型師，憑著流利的口條和幽默逗趣的個性，讓他經常受邀參與錄製各大綜藝節目，而一直以來都非常有正義感的李明川，近日上談話性節目時，大方分享自己曾在百貨公司撿到一支手機，因為當時找不到失主，於是他決定把手機轉交到百貨的服務台，沒想到在經過快兩個禮拜後，他卻收到「失主要告他」的通知，讓他頓時超傻眼。
記者洪生儒／綜合報導
李明川近日在節目《女王大人》上分享自己好心沒好報的親身經歷，他透露自己在百貨公司吃飯時，眼前坐著一對情侶在吃東西，沒想到當他再度抬起頭時，那對情侶已經離開現場，但是卻留下了手機沒有帶走。
李明川見狀，連忙告知服務生有客人遺留手機，但服務生卻只有表示「沒關係」，明顯沒有要處理李明川提出的問題，於是他決定自行追上那對情侶，找出他們並交還手機，可惜最後還是沒有找到失主，李明川便貼心地將手機送到百貨的服務台去。
不料，事隔將近兩個禮拜之後，李明川突然接到百貨公司的人打電話來說：「失主說他想要找你，因為他想要告你。」失主向百貨公司的人說手機上的名牌吊飾不見了，要跟李明川追究，讓李明川傻眼直呼：「我根本不記得是哪一款手機，更不用說它有沒有手機殼或是上面有吊飾。」
對於李明川面對這樣的情況，律師簡大為則坦言：「拾金不昧是美德，但在這個世道，妳撿到東西通常只會有兩個下場，一種就是冥婚，一種就是被告。」律師簡大為也指出李明川當時的情況，其實只要通知店員來就好，不管店員要不要受理，讓店員知道有人掉手機就好了。主持人曾國城聽了則忍不住直呼：「這樣感覺真的好冷漠哦！但還是希望大家幫助別人時，也可以有一些保護自己的方式。」