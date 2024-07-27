「模仿鴕鳥片」爆紅！14秒片瘋傳破千萬觀看 本尊竟是超萌女偶像
日本偶像女團RiNCENT成員「琴吹ゆず」近來在推特上傳了自己模仿鴕鳥的影片，因為相似度極高，在網路上掀起了大批網友熱議，短短14秒的影片竟突破千萬次的觀看數，讓她因此在網路上爆紅，後續她也在推特上發文感謝大家支持，並多次曬出自己的美照，並幽默寫下「鴕鳥中的人」，吸引網友朝聖關注。
記者洪生儒／綜合報導
琴吹ゆず近日在推特上傳了一段自已在停車場模仿鴕鳥行為的影片，從14秒的短片中可以看到，她將頭縮進衣服裡面，並且彎腰將身體曲起，其中一隻手臂舉得高高的，將五隻手指伸直且閉合，做出類似鴕鳥在擺頭的手勢，遠遠一看還真的很像一隻鴕鳥。
琴吹ゆず的模仿影片在22日上傳後，便在推特上瘋傳開來，目前已經突破1100萬次的觀看數，按讚也超過上萬人，她後續也發文表示大家可以叫她「鴕鳥人」，並且多次曬出自己的美照，還在貼文中寫下「鴕鳥中的人」。
不少網友看到「鴕鳥人」的真面目之後，都紛紛留言表示：「太扯了吧！模仿鴕鳥的人居然是一個超可愛的女生」、「卡哇伊！超級大反差耶」、「果然正妹都不會讓人失望」、「現在看她的手，都覺得是鴕鳥的頭了」、「這麼可愛的女孩子居然會模仿鴕鳥，好加分。」
後續，琴吹ゆず在昨（26）日又發文貼出一段她以「鴕鳥型態」跟真正的鴕鳥相見歡的影片，從22秒的影片中，可以看到真正的鴕鳥看到她所模仿的假鴕鳥之後，竟然真的會起反應，還會跟著一起點頭，讓大批網友看了都笑到不行，認為這模仿實在是超成功。目前影片上線不到一天，已經突破2200萬的觀看數，可以感受到琴吹ゆず模仿鴕鳥的魅力有多強大。