獨／7-11不只「99元必勝客」現烤披薩！再挖2款隱藏版：平價有飽
上週《NOWnews今日新聞》獨家搶先報導統一超商7-11開賣必勝客現烤披薩，原來是7-ELEVEN熱食品牌「開心食堂」合作「必勝即享站」，主打隨買隨吃的個人披薩和起司咔滋餅，記者也帶大家直擊超狂服務現場。今（30）日再挖出最新消息，全台唯一7-11千翔門市獨賣2款「平價有飽」隱藏版紙包麵，限定菜單、價格一次整理。
記者蕭涵云/綜合報導
📌10家7-11超商開賣「99元必勝客」！現烤披薩、起司咔滋餅
即日起7-ELEVEN熱食品牌「開心食堂」與必勝客合作隨買隨吃的「必勝即享站」，首波於大台北地區10間門市、每日指定時段，供應現烤帕瑪森餅皮的個人披薩與起司咔滋餅，限量販售、當日新鮮直送。
「手工個人披薩」：夏威夷99元、超級總匯125元，共2種口味可選
「起司咔滋餅」：明太子四重起司、鐵板牛柳共2種口味可選，皆為單片89元、雙片159元
◾️7-11必勝即享站「首波開賣門市」：
首波7-11必勝即享站於大台北地區10間門市搶先開賣，包括7-ELEVEN總部、臺醫東、圓泉、萬濠、紹興、華經、建陽、長星、真誠、千翔門市。即日起至8月21日，凡購買任一款商品，免費贈送「原萃日式綠茶580ml」乙瓶，而且未來也將不定期更換菜單。
📌全台獨家！7-11千翔門市有隱藏版「紙包麵」 菜單一次看
《NOWnews今日新聞》記者發現，首波7-ELEVEN「開心食堂X必勝即享站」中，7-11千翔門市全台唯一獨賣2款隱藏版「紙包麵」，曾被不少網友認證吃起來「平價有飽」的Pasta Hut紙包筆管麵，只有這一間小七搶先吃！
而且千翔門市可是獨家開吃限定菜單，除了紙包麵，個人披薩與起司咔滋餅還有獨家口味；同樣現在選購還贈送原萃綠茶1瓶（580ml 原價25元，數量有限，送完為止）。全台唯一7-11千翔門市「必勝客限定菜單」：
「紙包麵」：肉醬牛肉丸149元、白醬德腸燻雞149元，共2種口味可選
「手工個人披薩」：明太子脆雞119元、夏威夷109元，共2種口味可選
「起司咔滋餅」：超級總匯99元、鐵板牛柳99元，共2種口味可選
另外，拿坡里超狂「5塊炸雞、大披薩199元」優惠倒數2天，即日起至7月31日，鎖定拿坡里披薩・炸雞店開吃5塊炸雞199元、15款口味任選大披薩也199元，身份證姓名對中「拿、坡、里」任一字，1元爽喝「1.25L大可樂」，把握時間吃一波。