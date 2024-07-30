特企／新型LPC-DHA提升腦健康　吸收率增2倍、記憶力增7倍

我是廣告 請繼續往下閱讀
為恭紀念醫院副院長暨神經外科主治醫師陳敏雄分享，大腦功能的維持與神經退化疾病，如失智症及巴金森病息息相關，而DHA對大腦健康至關重要，其中富含的omega-3是人體無法自行合成的必需脂肪酸，須通過飲食攝取，足量的omega-3有助於維持神經細胞的結構和功能，從而改善記憶力和專注力。傳統魚油中的DHA經人體消化吸收後，會被優先運送至心臟、肝臟、眼睛等器官儲存及利用，且進入大腦前還有天然阻隔「血腦障壁（Blood-Brain Barrier; BBB）」，限制了一般DHA在攝取後被大腦有效吸收的可能性；現已有新型態LPC-DHA可透過轉運蛋白MFSD2A直接進入大腦、快速吸收。
新加坡杜克大學的David Lawrence Silver博士發表於國際權威期刊《Nature》的研究發現，MFSD2A與LPC-DHA的轉運關係密切，LPC-DHA擁有不同於一般DHA的獨特結構型態，根據動物實驗研究顯示，LPC-DHA通過血腦障壁運送至大腦的有效吸收量為一般游離型態DHA的2倍，充足的LPC-DHA得以作為維持神經細胞健康的重要原料，有效活化大腦神經，提升7倍記憶力。BDNF（腦源性神經營養因子）是神經細胞生長及維持健康運作不可或缺的物質，而LPC-DHA在被大腦分解使用的過程中，還能促使BDNF生成量增加兩倍，進一步支持人體神經網絡的健康維護。
全新營養成分LPC-DHA快速通關直達大腦 助全民及早護腦存腦本
花蓮慈濟醫院高齡整合照護科許晉譯主任分享，儘管有MFSD2A作為LPC-DHA的快速通道協助大腦有效吸收，但隨著人體自然老化，存在於血腦障壁上的MFSD2A仍會隨著年齡增長逐漸減少甚至消失，因此，透過MFSD2A「快速通關」優勢補充的LPC-DHA總量也會隨之逐年下降。為了維持大腦的健康，應把握黃金時期趁早補充足量的LPC-DHA，自年輕時就開始維持大腦健康，減緩其老化速度。
根據最新統計數據顯示，約有七成的消費者會仔細考慮成分、劑量和來源，這一趨勢表明，越來越多人意識到正確補充DHA的重要性，許晉譯主任強調，「DHA濃度再高，無法通過血腦障壁，不可能發生任何改變」，未來民眾在選擇DHA補充品時，應優先考慮其型態，選擇高生物利用性的營養素，確保身體能夠有效的吸收和利用，以免吃進身體卻無準確運用。
全球腦部保健市場迅速崛起 健康老化的腦健康時代即刻展開
Aker BioMarine亞洲地區總經理Ross Norris分享對於全球人口高齡化及年輕人對認知健康的日益關注，腦部保健市場未來增長潛力不可限量，根據市場研究報告指出，全球認知健康補充劑市場將在2021年至2028年間以高復合年增率（CAGR）快速增長，市場價值預計達到數百億美元。不僅是高齡者，年輕人對心理健康、大腦保養的的意識不斷提高，也將更關注產品的成分、來源和科學依據，這也將促使市場更加透明可信，令人振奮與期待。
「健康老化」是人類亙股不變追求的目標，青壯年人希望擁有靈活清晰的大腦，以應對生活中的各種挑戰；而高齡者則盼能維持理想的認知與記憶力，享受晚年的自在與樂活生活。無論是哪個年齡階段，健腦計畫都應該盡早展開，透過均衡飲食、建立運動習慣、大腦鍛鍊及聰明選擇適當的DHA，方能實現全面的大腦健康，迎接每一階段的挑戰！