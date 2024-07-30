《妖界黃昏-妖怪皇帝與終焉的夜叉姬》雙平台正式上市

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正式開服後，玩家即可參加【開服好禮大方送】活動，為了慶祝正式上線，只要首登遊戲即可獲得無償幻妖石*1500。除此之外，登入上線後還可再獲得【歡迎光臨登入獎勵】，包含無償幻妖石*5000，並且還可領取達成事前預約獎勵-無償幻妖石*10000。而【開服紀念禮】也相當豐富，玩家可獲得正式上線必得的UR角色單抽轉蛋券*1、武器掛軸十連轉蛋券*1、銅錢*100000、油豆腐R *10、武器強化石R*10以及角色強化魂R *10等等超多的獎勵。
正式開服後，玩家即可參加【開服好禮大方送】活動，為了慶祝正式上線，只要首登遊戲即可獲得【正式上線紀念獎勵】無償幻妖石*1500、【歡迎光臨登入獎勵】無償幻妖石*5000及【事前預約達成獎勵】無償幻妖石*10000。而【開服紀念禮】也相當豐富，玩家可獲得必得UR角色單抽轉蛋券*1、武器掛軸十連轉蛋券*1、銅錢*100000、油豆腐R *10、武器強化石R*10以及角色強化魂R *10等等超多的獎勵。
為了幫助玩家在遊戲中一展身手，官方也準備了超多福利獎項，千萬別錯過：
【起跑衝刺登入獎勵】-每日登入可獲得無償幻妖石150顆，最多獲得1500顆。
【新手應援登入獎勵】-每日送出無償幻妖石500顆，最多獲得5000顆。
【幻妖界新生活應援】-每日登入可獲得油豆腐UR 20個，最多獲得100個。
除了開服好禮之外，遊戲內還有一系列限時福利活動等著玩家參加。首先，大妖怪慶典轉蛋活動，玩家每天登入都可以獲得免費10連抽，最多可累計獲得300抽，還有機會獲得妖主角色及閻羅王。此外，限定角色PU轉蛋活動，玩家每天登入可獲得免費10連抽，最多可獲得250抽，每段時間都有不同的限定角色供玩家抽取，包括玄武、座敷童子、大獄丸、朱雀【人偶】以及塗壁【統治之力】。
時值盛夏，官方推出了【暑假登入獎勵活動】，玩家每天登入可獲得無償幻妖石*500及體力50，最多可累計獲得2500無償幻妖石及250體力。8月份還有三個階段的登入獎勵活動，每階段活動期間內，每天登入可獲得無償幻妖石*150，最多可累計獲得4500顆。超多的遊戲活動獎勵，等你一一來體驗。
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