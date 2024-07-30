像奧運選手一樣思考！心理學家曝6訣竅：大腦和肌肉一樣需要鍛鍊

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正面看待壓力
成功的選手會將壓力視為一種挑戰，而不是應該畏懼的東西。所有運動員都會感到壓力，關鍵就在於如何看待壓力，那些相信壓力能夠激發出自己最大潛力的運動員，往往就是賽場上獲勝的贏家。讓人失敗的不是壓力，而是壓力結合上相信壓力有害的負面想法，你要的做得不是讓自己沒有壓力，而是相信壓力會帶來好處，壓力會對你有益。
跌倒再爬起來
許多精神最堅強、最有韌性的運動員都擁有克服逆境的歷史，如果從未遇到困難，就很難真正學會跌倒後如何再爬起來。為了讓運動員體會失敗，有時候教練會故意採取高強度的訓練，就是要讓運動員感受到逆境、經歷挫敗，然後才能明白如何從這種感受中恢復過來。
消除自我懷疑
奧運選手的心中沒有任何自我懷疑，他們絕對必須相信自己能夠在競爭對手前表現出色，由於選手們在登場前都已經花了數千小時練習自己的專業技術，選手們自信是很自然的，但有些人仍需要進行正念訓練，透過自言自語的方式給自己打氣，比賽前在腦中不斷想像自己完美表現的畫面。
調節情緒
運動員處於最佳狀態時通常有點亢奮，但又不能過頭，是一種混合了自信與焦慮，同時兼具亢奮與冷靜的情緒。而為了保持在這樣的情緒中，運動員需要視情況讓自己亢奮或是冷靜下來。有些運動員會設定一些暗語，比如說某支足球隊賽前約定，隊員之間大喊「Fire」意味著目前局勢太冷靜，需要點激情，而隊員之間大喊「Ice」則意味著現在需要冷靜下來。也有的運動員會在手上綁橡皮筋，當他們覺得需要情緒「換檔」時，就會透過拉橡皮筋來自我暗示。
保持一套固定模式
成為頂尖運動員不僅要大量練習，許多人在比賽前都會有一套固定的熱身模式，他們會經年累月反覆用同一套模式熱身，重複每一個步驟，直到身體自然而然留下肌肉記憶，這不僅是生理上的熱身，更是心理上準備進入比賽的熱身。
專注於過程細節
頂尖運動員在比賽中絕對專注，即便賽場上出現各種不可控因素，無論是場邊的噪音或是突然飛來的小蟲，頂尖運動員都會專注在比賽過程中，好像整個世界除了賽場其他都消失了。訣竅就是專注於細節，就像游泳選手會專注在自己手臂每一次划水的位置，專注在自己可以控制的事情上，專注在過程而不去想結果。
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