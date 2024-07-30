這款即溶咖啡有毒！醫生警告100%導致中風或死亡　大馬醫生引關注

像奧運選手一樣思考！心理學家曝6訣竅：大腦和肌肉一樣需要鍛鍊

▲巴黎奧運正在如火如荼地進行中，全球頂尖運動員同場競技，心理學家整理出6項奧運選手身上常見的心態品質，這些就是培養贏家心態的關鍵指南。圖為日本男子競技體操隊團體決賽畫面。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運正在如火如荼地進行中，全球頂尖運動員同場競技，心理學家整理出6項奧運選手身上常見的心態品質，這些就是培養贏家心態的關鍵指南。圖為日本男子競技體操隊團體決賽畫面。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

巴黎奧運正在如火如荼地進行中，全球頂尖運動員同場競技，當所有人在專業技藝上都已爐火純青，勝敗往往就是由臨場心智狀態決定。一般人的身體肯定無法像奧運選手一樣擅長運動，但我們仍然可以讓大腦學著像奧運選手一樣思考！心理學家整理出6項奧運選手身上常見的心態品質，這些就是培養贏家心態的關鍵指南。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《CNN》報導，心理學家指出，人們常讚嘆於世界頂尖運動員的心理素質，佩服這些頂尖運動員強大的精神力量、專注力和韌性。但其實這些品格並非與生俱來，而是靠著後天不斷培養，就像鍛鍊肌肉一樣地鍛鍊自己的大腦，才能養成這種贏家心態。曾替美國奧委會提供諮詢的運動心理學家古爾德（Dan Gould），介紹了6種奧運選手常見的心智特徵如下：

正面看待壓力

成功的選手會將壓力視為一種挑戰，而不是應該畏懼的東西。所有運動員都會感到壓力，關鍵就在於如何看待壓力，那些相信壓力能夠激發出自己最大潛力的運動員，往往就是賽場上獲勝的贏家。讓人失敗的不是壓力，而是壓力結合上相信壓力有害的負面想法，你要的做得不是讓自己沒有壓力，而是相信壓力會帶來好處，壓力會對你有益。

跌倒再爬起來

許多精神最堅強、最有韌性的運動員都擁有克服逆境的歷史，如果從未遇到困難，就很難真正學會跌倒後如何再爬起來。為了讓運動員體會失敗，有時候教練會故意採取高強度的訓練，就是要讓運動員感受到逆境、經歷挫敗，然後才能明白如何從這種感受中恢復過來。

消除自我懷疑

奧運選手的心中沒有任何自我懷疑，他們絕對必須相信自己能夠在競爭對手前表現出色，由於選手們在登場前都已經花了數千小時練習自己的專業技術，選手們自信是很自然的，但有些人仍需要進行正念訓練，透過自言自語的方式給自己打氣，比賽前在腦中不斷想像自己完美表現的畫面。

▲巴黎奧運桌球女單32強，鄭怡靜以以總局數4：2擊敗羅馬尼亞選手Samara，順利挺進16強。在拿下勝利的那一刻，鄭怡靜激動振臂吶喊。（圖／記者陳云茹攝）
▲圖為我國桌球女將鄭怡靜激動振臂吶喊。（圖／記者陳云茹攝）
調節情緒

運動員處於最佳狀態時通常有點亢奮，但又不能過頭，是一種混合了自信與焦慮，同時兼具亢奮與冷靜的情緒。而為了保持在這樣的情緒中，運動員需要視情況讓自己亢奮或是冷靜下來。有些運動員會設定一些暗語，比如說某支足球隊賽前約定，隊員之間大喊「Fire」意味著目前局勢太冷靜，需要點激情，而隊員之間大喊「Ice」則意味著現在需要冷靜下來。也有的運動員會在手上綁橡皮筋，當他們覺得需要情緒「換檔」時，就會透過拉橡皮筋來自我暗示。

保持一套固定模式

成為頂尖運動員不僅要大量練習，許多人在比賽前都會有一套固定的熱身模式，他們會經年累月反覆用同一套模式熱身，重複每一個步驟，直到身體自然而然留下肌肉記憶，這不僅是生理上的熱身，更是心理上準備進入比賽的熱身。

專注於過程細節

頂尖運動員在比賽中絕對專注，即便賽場上出現各種不可控因素，無論是場邊的噪音或是突然飛來的小蟲，頂尖運動員都會專注在比賽過程中，好像整個世界除了賽場其他都消失了。訣竅就是專注於細節，就像游泳選手會專注在自己手臂每一次划水的位置，專注在自己可以控制的事情上，專注在過程而不去想結果。

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

香港劍神張家朗奪金卻遭義大利出征！留言區集結「鳳梨披薩」反擊

Google奧運廣告被炎上！父幫女用「AI寫信」給田徑偶像惹議

舉行奧運大撈金？當地居民接連「逃出巴黎」　怨：犧牲當地人

塞納河水質仍難達標！巴黎奧運鐵人三項恐取消游泳項目

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載