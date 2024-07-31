防蚊液、防曬乳誰先塗？專家曝正解　被叮很慘「2種藥」消腫止癢

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■塗抹部位：某些產品噴灑於衣物，某些則可塗抹於皮膚，但並非所有部位都可塗抹，使用前需確認使用注意事項等相關標示，若有傷口或過敏等肌膚，應盡量避開，避免過度刺激皮膚造成不適。
■維持防護時間：防蚊液產品需注意塗抹後效力維持時間，以便進行補擦，如防蚊液保護效力減弱，身邊仍有蚊子徘徊，應遵循說明書或仿單的用量適量補擦。
■塗抹順序：若需同時使用防曬與防蚊產品，建議先擦防曬，隔一段時間後再使用防蚊產品，並且在塗抹前留意產品標示及注意事項，塗抹後有任何不適，須立即停止使用並諮詢醫療人員。 此外，食藥署稱，若遭蚊蟲叮咬，可用肥皂和乾淨的清水沖洗傷口，不僅可減少感染，也能適度減緩搔癢，另可適度冷敷，對於消腫止癢也有幫助。
食藥署指，不少人被蚊蟲叮咬後，會使用清涼的外用藥減緩搔癢，若想更有效消炎、消腫，建議選擇下列2類蚊蟲藥膏：
■含抗組織胺藥品：可緩解紅腫、搔癢不適。
■含類固醇藥品：以抗發炎來減少皮膚發癢，但需避免塗抹於有傷口處，以免增加感染的可能。
食藥署提醒，蚊蟲叮咬症狀通常持續1到2週，若發生其他感染症狀如高燒，或有嚴重過敏反應，或使用相關藥品有任何問題，應尋求專業醫療協助。
🟡預防蚊蟲叮咬注意事項：
■清除積水容器：積水容器僅需1周左右即可大量產生蚊蟲，清除積水容器可有效避免蚊蟲產卵滋生。
■穿著長袖衣褲：外出至蚊蟲出沒場域應穿著合身、淺色且能遮蓋皮膚的衣褲，才能有效防蚊。
■安裝防蚊設備：正確裝設紗窗、紗門或蚊帳等防蚊設備，以降低蚊蟲叮咬機會。
■選擇合格防蚊液：應使用衛福部核准的防蚊產品，成分以敵避(DEET)、派卡瑞丁(Picaridin)較為常見。若容易過敏，建議先小範圍噴塗於手背內側，沒有紅、腫、熱、痛、癢等過敏反應，再擴大面積使用。