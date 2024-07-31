乳癌病友協會舉辦相片故事展　期盼國人關注乳癌防治

中華民國乳癌病友協會（TBCA）與佐登妮絲今(31)日一同，為8月1日至10月30日在佐登妮絲城堡正式展出的「她們的美麗重生相片故事展」進行暖身宣傳。本次展覽主題以25位乳癌病友抗癌歷程為主軸，透過病友「原本的人生」、「人生轉捩點」及「美麗重生」三個生命階段的相片，闡述個人生命故事，呈現癌症患者堅韌不拔的生命力。
乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，這次的相片故事展不僅是一場展覽，更是一個以生命為題的抗癌歷程分享。希望透過病友們的真實故事，為其他正在抗癌的姐妹們注入力量。誠摯邀請社會大眾蒞臨參觀，每一張照片、每一個故事都是珍貴的生命教材，能夠啟發更多人正視乳癌防治的重要性。更要感謝公益夥伴「佐登妮絲」長期以來一直關注女性健康，經由這樣的合作，能夠讓更多人了解乳癌防治的重要性，給予病友們更多的支持和鼓勵。
黃淑芳理事長也向參與活動的病友姐妹致謝，要將個人的苦痛向他人訴說是非常困難的事，但是姐妹們的投稿作品都呈現出積極抗癌的正向思考。每一張照片背後都有堅強的靈魂與意志，希望這些故事能夠成為他人的希望之光。
佐登妮絲集團總經理陳佳琦表示很開心有機會與中華民國乳癌病友協會合作這次的展覽，歡迎社會大眾蒞臨佐登妮絲城堡參觀。這次展出的作品相當發人深省，自身也深受啟發，相信觀展民眾都會有所感觸。佐登妮絲長期關懷女性議題，希望透過企業拋磚引玉，能喚醒更多人關注女性健康。未來佐登妮絲也會保持初心，持續投入公益活動，歡迎大家共襄盛舉
現場邀請三位病友代表分享參展作品，以自身經驗為題，提醒女性朋友應該多注意身體變化，搭配定期乳癌篩檢，才能達成早期篩檢、早期治療的目標。如果不幸罹癌也不要害怕，早期乳癌存活率超過九成，保持正面心態，配合醫師指示積極治療，美麗重生的那天很快就會到來。