拳擊黃筱雯遭誤判吞敗落淚！美籍裁判引全台公憤　這句話自己打臉

奧運桌球／「最強阿嬤」倪夏蓮直落四敗給孫穎莎！笑著打完決勝局

▲61歲的盧森堡華裔球員倪夏蓮，被網友稱為「最強阿嬤」，在桌球女單32強賽上，遇到中國世界球后孫穎莎，遭到直落四淘汰，不過仍笑著打完比賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲61歲的盧森堡華裔球員倪夏蓮，被網友稱為「最強阿嬤」，在桌球女單32強賽上，遇到中國世界球后孫穎莎，遭到直落四淘汰，不過仍笑著打完比賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者林之越/綜合報導

有「最強阿嬤」之稱的61歲的盧森堡華裔球員倪夏蓮，今（31）日交手中國球后孫穎莎，前2局被孫穎莎迅速以11：5、11：1拿下，但倪夏蓮在第3局展現韌性，一度追近到僅有1分差，不過還是被孫穎莎13：11拿下聽牌局。最終，倪夏蓮在決勝局無力反擊，以總局數0：4敗給孫穎莎即便本次的奧運之旅確定在32強止步，但倪夏蓮仍全程笑著臉打球，正面積極態度令人折服

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遇球后不言棄　還助中國混雙奪金　

倪夏蓮在女單64強戰，以4：2擊敗土耳其選手Sibel Altinkaya後，就知道有很高機率將交手世界球后孫穎莎，闖入16強的難度相當高。當時受訪，倪夏蓮表示：「如果能夠跟她交手，那是我的榮幸，她是世界第一，我能夠有這樣的福氣去向她學習，真的很難得。」態度相當積極正面。

事實上，倪夏蓮還協助中國混雙的「莎頭組合」王楚欽／孫穎莎備戰決賽，最後以4：2擊敗朝鮮的李正植／金琴英，奪下中國歷史首面混雙金牌。因此，倪夏蓮可以說是中國混雙奪金的一大功臣，不過這也變相地讓兩人的交手不存在秘密。

▲中國大陸「莎頭」王楚欽／孫穎莎以4：2擊敗朝鮮的李正植／金琴英，拿下隊史桌球混雙的第一金，倪夏蓮賽前的陪練居功厥偉。（圖／美聯社／達志穎向）
▲中國大陸「莎頭」王楚欽／孫穎莎以4：2擊敗朝鮮的李正植／金琴英，拿下隊史桌球混雙的第一金，倪夏蓮賽前的陪練居功厥偉。（圖／美聯社／達志穎向）
巴黎奧運止步32強　微笑打完全程

前2局孫穎莎打出快節奏，並利用線路變化攻擊，迫使倪夏蓮回擊失誤，迅速以11：5、11：1拿下2：0的領先。但來到第3局，倪夏蓮掌握著對方失誤，反超比分搶到局末點機會，可惜球后不愧是球后，仍穩住陣腳連續搶分，以13：11搶下聽牌局

最後的決勝局，孫穎莎打開身手，頻頻頻頻快攻搶分，讓對手毫無空擋反擊，以11：4收下第四局，成功以4：0擊敗倪夏蓮前進女子單打16強賽事。另一方面，倪夏蓮的第6次奧運之旅也隨之落幕，儘管如此，她在場上仍全程面帶微笑，將快樂的情緒、不言棄的精神傳遞給觀賽的每個人

▲中國桌球的女單世界球后孫穎莎，在巴黎奧運的女單32強賽事，以直落四擊敗「最強阿嬤」，晉級接下來的16強賽事。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國桌球的女單世界球后孫穎莎，在巴黎奧運的女單32強賽事，以直落四擊敗「最強阿嬤」，晉級接下來的16強賽事。（圖／美聯社／達志影像）

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