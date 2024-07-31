奧運桌球／「最強阿嬤」倪夏蓮直落四敗給孫穎莎！笑著打完決勝局

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倪夏蓮在女單64強戰，以4：2擊敗土耳其選手Sibel Altinkaya後，就知道有很高機率將交手世界球后孫穎莎，闖入16強的難度相當高。當時受訪，倪夏蓮表示：「如果能夠跟她交手，那是我的榮幸，她是世界第一，我能夠有這樣的福氣去向她學習，真的很難得。」態度相當積極正面。
事實上，倪夏蓮還協助中國混雙的「莎頭組合」王楚欽／孫穎莎備戰決賽，最後以4：2擊敗朝鮮的李正植／金琴英，奪下中國歷史首面混雙金牌。因此，倪夏蓮可以說是中國混雙奪金的一大功臣，不過這也變相地讓兩人的交手不存在秘密。
巴黎奧運止步32強 微笑打完全程
前2局孫穎莎打出快節奏，並利用線路變化攻擊，迫使倪夏蓮回擊失誤，迅速以11：5、11：1拿下2：0的領先。但來到第3局，倪夏蓮掌握著對方失誤，反超比分搶到局末點機會，可惜球后不愧是球后，仍穩住陣腳連續搶分，以13：11搶下聽牌局。
最後的決勝局，孫穎莎打開身手，頻頻頻頻快攻搶分，讓對手毫無空擋反擊，以11：4收下第四局，成功以4：0擊敗倪夏蓮，前進女子單打16強賽事。另一方面，倪夏蓮的第6次奧運之旅也隨之落幕，儘管如此，她在場上仍全程面帶微笑，將快樂的情緒、不言棄的精神傳遞給觀賽的每個人。
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