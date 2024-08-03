奧運金牌獎金公開了！台灣行情僅輸2國家　東京奧運領最多是他

久坐爆嚴重痔瘡！男痛3個月開刀解決　醫：輕中度採新療法免受罪

▲台灣不少上班族工作型態都必須久坐，導致有痔瘡困擾的人相當多。（圖／取自Pixabay）
▲台灣不少上班族工作型態都必須久坐，導致有痔瘡困擾的人相當多。（圖／取自Pixabay）

家庭消費中心／綜合報導

一名20歲出頭男性近3、4個月排便後馬桶滿是血漬，伴隨的疼痛也影響生活品質，就醫檢查後確認是痔瘡，而醫師問診發現，身為設計師的他疫情後長期在家工作，每天坐著不動超過10小時，也使痔瘡快速惡化，最後只好接受內外痣全切除手術。
 
收治病例的台北醫學大學附設醫院大腸直腸外科主治醫師王偉說，誘發痔瘡的原因包括長時間坐著或站立、水份或蔬果攝取不足、排便時馬桶坐太久、缺少運動、肥胖與懷孕等，而常見症則狀包括疼痛與異物感、肛門周圍搔癢、排便後出血、肛門腫塊與分泌物。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲痔瘡根據嚴重程度，療法各有不同。（圖／王偉提供）
▲痔瘡根據嚴重程度，療法各有不同。（圖／王偉提供） 
王偉表示，痔瘡依嚴重程度可分為4級，最輕微為第1級，最嚴重是第4級，而這名年輕男子的症狀屬第四級，痔瘡已突出肛門，無法推回，每次排便都會流血腫痛、坐立難安；進一步詢問發現，他的工作常埋首桌前，疫情後調整為居家上班，但不用到公司沒有開會、討論、用餐的走動，坐著的時間反而更久，也使痔瘡惡化。
 
針對痔瘡改善，王偉指出，若想減輕症狀，謹記「二不二要」原則，包括不要久坐久站，每坐1小時即應起身活動；不要拉長排便時間，有便意再去廁所，如廁時不用手機；每天要攝取1.5至2公升的水分，而且要多吃蔬果、全穀類等膳食纖維。
 
若痔瘡出現疼痛、腫脹、出血等急性症狀，王偉建議，可採溫水坐浴，將肛門患部完整泡在溫水中，每次10分鐘，一天內可重複多次，坐浴後再以紙巾或毛巾吸乾，避免多餘擦拭造成刺激。

▲（圖／pexels）
▲想有效改善痔瘡，每天應攝取1.5公升至2公升的水分，並且多吃蔬果、全穀類等膳食纖維。（圖／取自pexels）
王偉提醒，若症狀遲未改善，甚至影響生活品質，建議就醫治療，包括口服或外用藥物、橡皮筋結紮術、微創HET冷凝手術、雷射痔瘡消融手術、內外痣全切除手術等，都是可選擇的療法。
  
王偉也說，第1、2級輕中度痔瘡的治療，主要是阻止痔瘡血流供應，例如專為改善輕中度痔瘡的HET冷凝手術，透過低溫冷凝能量，可使痔瘡出血顯著改善，不需住院，且疼痛大幅減少，術後很快能恢復正常生活。

痔瘡新救兵！HET微創手術快速凝結血管免住院　「這種痔瘡」適用

馬桶沾滿血！工程師以為痔瘡「半年就過世」　醫嘆：檢查已經癌末

台灣每年10萬人「痔瘡就醫」！害怕開刀失禁　新療法傷口小恢復快

大便有血1個月！男把「肛門肉塊」當痔瘡　就醫才知是大腸癌息肉

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選