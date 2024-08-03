久坐爆嚴重痔瘡！男痛3個月開刀解決　醫：輕中度採新療法免受罪

收治病例的台北醫學大學附設醫院大腸直腸外科主治醫師王偉說，誘發痔瘡的原因包括長時間坐著或站立、水份或蔬果攝取不足、排便時馬桶坐太久、缺少運動、肥胖與懷孕等，而常見症則狀包括疼痛與異物感、肛門周圍搔癢、排便後出血、肛門腫塊與分泌物。
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針對痔瘡改善，王偉指出，若想減輕症狀，謹記「二不二要」原則，包括不要久坐久站，每坐1小時即應起身活動；不要拉長排便時間，有便意再去廁所，如廁時不用手機；每天要攝取1.5至2公升的水分，而且要多吃蔬果、全穀類等膳食纖維。
若痔瘡出現疼痛、腫脹、出血等急性症狀，王偉建議，可採溫水坐浴，將肛門患部完整泡在溫水中，每次10分鐘，一天內可重複多次，坐浴後再以紙巾或毛巾吸乾，避免多餘擦拭造成刺激。
王偉提醒，若症狀遲未改善，甚至影響生活品質，建議就醫治療，包括口服或外用藥物、橡皮筋結紮術、微創HET冷凝手術、雷射痔瘡消融手術、內外痣全切除手術等，都是可選擇的療法。
王偉也說，第1、2級輕中度痔瘡的治療，主要是阻止痔瘡血流供應，例如專為改善輕中度痔瘡的HET冷凝手術，透過低溫冷凝能量，可使痔瘡出血顯著改善，不需住院，且疼痛大幅減少，術後很快能恢復正常生活。