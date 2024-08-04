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椎間盤突出害壯男腿無力！這手術出血僅50c.c.　隔日返家3天上班

▲椎間盤突出約9成可透過復健、藥物改善，或注射藥劑麻痺神經緩解症狀，若花2到3個月未奏效，建議進行手術摘除病灶。（圖／取自ingimage）
▲椎間盤突出約9成可透過復健、藥物改善，或注射藥劑麻痺神經緩解症狀，若花2到3個月未奏效，建議進行手術摘除病灶。（圖／取自ingimage）

家庭消費中心／綜合報導

一名男年約30歲男性苦於椎間盤突出，接受復健、藥物治療長達半年沒改善，最近疼痛加劇，不但雙腳無力，還多次跌倒，每步行5分鐘即需休息，到大醫院檢查，發現腰椎第4、5節之間的椎間盤突出已有4公分大，為求儘快回到職場，他決定進行微創脊椎內視鏡手術治療，結果術後第二天便出院，隔天恢復上班，生活迅速重歸正軌。

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台北慈濟醫院骨科部主治醫師李宜軒說，根據衛福部統計，台灣青年族群50%曾發生下背痛，其中診斷為椎間盤突出約5%，男性為女性2倍，好發於辦公族、重訓族身上，前者多因長期坐姿不良、運動量少導致脊椎退化，後者則多為運動姿勢錯誤，或未落實運動防護。

李宜軒指出，椎間盤突出壓迫到神經的初期症狀為酸、痛、麻，接著會產生雙腿無力的情形，若未就醫，最嚴重恐無法控制大、小便功能，屆時必須在6~8小時內緊急手術，否則將造成神經永久性損傷。

▲男子第4、5節脊椎之間約有4公分大的椎間盤突出，嚴重壓迫神經。（圖／台北慈濟醫院提供）
▲男子第4、5節脊椎之間約有4公分大的椎間盤突出，嚴重壓迫神經。（圖／台北慈濟醫院提供）
針對椎間盤突出的治療，李宜軒說，超過9成可透過復健、藥物等保守療法改善，或注射藥劑麻痺神經緩解症狀，若花2到3個月仍未奏效，建議進行手術摘除病灶。

李宜軒表示，脊椎內視鏡手術是近年新興的主流手術，也是傷口及破壞度最小的術式，不過技術門檻較高，醫師術前須透過X光影像判讀擺位及定位，使用直徑僅0.5公分的內視鏡器械插入皮下，將壓迫神經的椎間盤摘除後，留下的傷口不到1公分。

針對這名30歲患者，李宜軒說，因為他的體重較重，脂肪層與肌肉層較厚，醫師須打開更大的刀口方能清楚手術視野，若選擇傳統手術，出血量會比一般體型的患者多，為此最後選擇復原速度較快的脊椎內視鏡手術，最終手術出血量僅約50c.c.，比起傳統手術可能出血300c.c.以上，差距相當顯著。

李宜軒提醒，民眾若要進行強度高的運動如重訓等，建議有教練指導並使用護具，平日則可進行全身性肌力訓練或核心肌群運動，如游泳、瑜珈、深蹲及棒式等，以強化腰椎保健，而椎間盤突出患者也可進行上述運動。

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