椎間盤突出害壯男腿無力！這手術出血僅50c.c.　隔日返家3天上班

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李宜軒指出，椎間盤突出壓迫到神經的初期症狀為酸、痛、麻，接著會產生雙腿無力的情形，若未就醫，最嚴重恐無法控制大、小便功能，屆時必須在6~8小時內緊急手術，否則將造成神經永久性損傷。
針對椎間盤突出的治療，李宜軒說，超過9成可透過復健、藥物等保守療法改善，或注射藥劑麻痺神經緩解症狀，若花2到3個月仍未奏效，建議進行手術摘除病灶。
李宜軒表示，脊椎內視鏡手術是近年新興的主流手術，也是傷口及破壞度最小的術式，不過技術門檻較高，醫師術前須透過X光影像判讀擺位及定位，使用直徑僅0.5公分的內視鏡器械插入皮下，將壓迫神經的椎間盤摘除後，留下的傷口不到1公分。
針對這名30歲患者，李宜軒說，因為他的體重較重，脂肪層與肌肉層較厚，醫師須打開更大的刀口方能清楚手術視野，若選擇傳統手術，出血量會比一般體型的患者多，為此最後選擇復原速度較快的脊椎內視鏡手術，最終手術出血量僅約50c.c.，比起傳統手術可能出血300c.c.以上，差距相當顯著。
李宜軒提醒，民眾若要進行強度高的運動如重訓等，建議有教練指導並使用護具，平日則可進行全身性肌力訓練或核心肌群運動，如游泳、瑜珈、深蹲及棒式等，以強化腰椎保健，而椎間盤突出患者也可進行上述運動。