特企／新手化妝必備指南！3步驟擁有完美妝容

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上妝順序1：妝前保養
先清潔後，使用保濕與防曬產品
上妝順序2：底妝
先使用妝前乳，接著使用粉底與局部遮瑕，再用蜜粉餅或定妝噴霧
上妝順序3：重點彩妝
眼妝：從眼影開始畫，接著畫眼線，最後上睫毛膏
眉毛：使用眉筆或眉粉
唇妝：使用唇膏或唇釉
化妝新手3大必買單品
新手化妝必備單品一：蓓朵娜極光CC霜
市面上的飾底產品眾多，僅僅妝效出色已不夠。「蓓朵娜 極光CC霜」不僅具備出色的潤色遮瑕效果，更添加保養成分，能在上妝同時進行護膚，使妝容更加完美持久！同時，蓓朵娜 極光CC霜含有SPF 50+★★★★，有效保護皮膚免受紫外線傷害。
蓓朵娜 極光CC霜特別選用三大國際頂級保濕修護成分：來自極地雪山的「極地雪藻」能有效抵禦陽光對肌膚的損害；來自南非沙漠的「南非復活草」為肌膚補水、鎖水，延長妝容持久度；還添加亞熱帶草原的「積雪草」，有鎮靜修護肌膚的功效。結合防護、保濕和修護三大訴求，一瓶抵多瓶，非常適合化妝新手使用！
新手化妝必備單品二：蓓朵娜鑽石發光氣墊粉餅
還在尋找妝感自然持久又遮瑕力強的氣墊粉餅嗎？試試法國巴黎時裝週設計師指定使用的「蓓朵娜 鑽石發光氣墊粉餅」吧！這款氣墊粉餅外觀精緻如珠寶般迷人，其輕奢微霧光妝感更是令人一試成主顧。
內含獨特的鑽石粉末提亮配方，只需輕拍一層，即可修飾膚色暗沉、斑點、黑眼圈和痘疤等瑕疵。更添加保濕和亮白保養精華成分，以及柔焦吸油粉體，在上妝同時補充豐富水分，維持肌膚油水平衡，預防乾燥、出油和浮粉脫妝問題，讓底妝持久透亮、不暗沉。
新手化妝必備單品三：蓓朵娜極光蜜粉餅
已經畫好精緻妝容，最後一步千萬不可以馬虎！定妝是完美妝容的關鍵，能讓妝容持久不脫妝，保持一整天的清新與自信。「蓓朵娜 極光蜜粉餅」被稱為是最強定妝神器！添加獨特智慧光感科技微粉體，不挑膚色，打造如空氣般輕盈的發光妝感。
控油定妝 X 毛孔隱形 X 高效防曬三效合一，獨特的雙層設計保持粉撲乾淨，而定製的棉質粉撲觸感親柔又親膚，每一次上妝都讓自己更有自信。
想知道2款超容易上手的妝容與新手容易出錯的3大注意事項，點我查看新手化妝必備指南！